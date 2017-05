Hoti: Jemi të bashkuar dhe të fortë sikur në kohën e Rugovës

Kandidati për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Lëvizja për Drejtësi, Avdullah Hoti, ka thënë të mërkurën gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët e Obiliqit, se koalicioni i shpresës dhe besës janë bashkuar sikur në kohën e Presidentit Historik, Ibrahim Rugova, për t’ia sjellë Kosovës fitoren e madhe.

Ai ka shtuar se ky koalicion ka program të harmonizuar, që i garanton Kosovës zhvillim ekonomik, krijimin e vendeve të reja të punës, mirëqenie sociale, arsimim e shërbim shëndetësor cilësor.

“Kësaj alternative duhet t’i besojnë të gjithë qytetarët. Jo vetëm përkrahësit e partive tona politike. Sepse do të jetë një qeverisje për të gjithë qytetarët. Këto ditë të fushatës, secili prej nesh duhet të japë kontributin e tij për mobilizimin e strukturave tona për ta siguruar një fitore të thellë”, ka thënë Hoti.

Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, ka thënë se fitoren në zgjedhjet e 11 qershorit do ta kemi më të merituar nëse mbërrijmë t’i bindim qytetarët e Kosovës të na përkrahin në këtë proces.

“Qytetarët e Kosovës e meritojnë të qeverisen prej LDK-së dhe partnerëve të saj. Sepse ne nuk e kemi zhvatur asnjë qytetar dhe asnjë pasuri të shtetit të Kosovës. Ne e kemi ruajtur, do ta ruajmë dhe do ta shtojmë pasurinë e Kosovës dhe qytetarëve të saj”, ka thënë Mustafa.

Ai ka thënë se ne e dëshmuam këto dy vjet e gjysmë që kemi vullnet dhe mund ta bëjmë këtë.

Kryetari i AKR-së, Behgjet Pacolli, ka thënë se do ta mbështesë fuqishëm profesor Hotin, njeriun e duhur, i cili nuk ka fjalë por vepra dhe tani duhet ta udhëheqë Kosovën.

Kandidati për deputet nga Obiliqi Sylejman Qerkezi, ka thënë se Obiliqi ajrin e ka të keq po shpirtin e ka të fortë.

“Ka shumë qytetarë që ende duhet të vetëdijësohen dhe t’i bashkohen këtij koalicioni. Dita e mirë shihet në mëngjes dhe kjo po shihet në Obiliq. Në emër të Zotit do t’ia dalim dhe ky koalicion do t’ia kthejë dinjitetin qytetarit”, ka thënë Qerkezi.

Kryetari i degës së LDK-së në Obiliq, Mehmet Krasniqi, është shprehur i sigurt se koalicioni i shpresës dhe besës do të shënojë fitore në zgjedhjet e 11 qershorit.

“Lista jonë e kandidatëve është më e mira. Qytetari nuk do ta ketë shumë të lehtë të përcaktohet vetëm për pesë emra, sepse do t’i mbetet merak që nuk ka mundur t’i votojë të tjerët në listën tonë. Kësaj liste me emra të shquar nga ekonomia, shkenca, biznesi, publicistika, kultura, i bashkohen edhe dy kandidatë e komunës sonë, dr. Hashani dhe profesor Qerkezi”, ka thënë Krasniqi.