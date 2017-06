Hoti: Do t’i mundim koalicionin e natës, sikur Muhaxheri më 2013

Kandidati i Koalicionit të partive të djathta për kryeministër, Avdullah Hoti, ka thënë të dielën në Pejë, se koalicionin e natës do t’i mundim më 11 qershor, siç i ka mundur Gazmend Muhaxheri, në zgjedhjet lokale më 2013, ku ishte koalicioni i njëjtë.

“Ne nuk shantazhohemi nga askush. Neve nuk mund të na kërcënojë e as të na frikësojë askush, me asgjë, sepse ne i kemi duart e pastra. Vetëm ne i kemi duart e pastra. Ne do ta mundim koalicionin e natës siç i ka mundur koalicionin e njëjtë Gazmend Muhaxheri në Pejë në vitin 2013”, ka thënë Hoti.