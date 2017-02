“Home” produksioni i parë kosovar i cili shpërblehet me BAFTA

Sot në Prishtinë u mbajt konferenca për shtyp ku u diskutua për shpërblimin e filmit HOME me çmimin prestigjioz BAFTA në kategorinë e filmave të shkurtë. Në konferencë ishin të pranishëm një pjesë e ekipit të filmit nga Kosova, përfshirë producentin Shpat Deda dhe regjisorin Daniel Mulloy si dhe përfaqësues nga Forcat e Sigurimit të Kosovës, Policisë së Kosovës dhe mbështetësve të tjerë.

Producenti Shpat Deda hapi konferencën duke prezantuar ekipën që qëndroi prapa produksionit të filmit dhe duke i falënderuar ata.

“Suksesi vjen në formën e tij më të bukur kur ndahet me njerëz të tjerë, dhe në këtë rast ka aq shumë njerëz me të cilët po e ndajmë. Ky është bekim i vërtetë! HOME e ka bashkuar grupin më të talentuar të njerëzve të rinj me të cilët e kam pasur kënaqësinë të punoj, dhe shërben si një provë shtesë mbi potencialin i cili ekziston në Kosovë. Ne duhet të ndërtojmë më shumë ura në mënyrë që talenti Kosovar ta gjejë rrugën në qendrën e vëmendjes botërore sepse tanimë kemi mjaft suksese që na e dëshmojnë se kjo është e mundshme”, tha Deda.

HOME është i pari produksion kosovar i cili shpërblehet me BAFTA ndërsa filmi pati një sukses të madh nëpër botë pas publikimit në kinematë e Britanisë së Madhe, përfshirë triumfin në mbi 15 shpërblime në festivale botërore dhe nominimin në Akademinë Evropiane të Filmit.

Regjisori i filmit, Daniel Mulloy, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me Kosovën për realizimin e këtij projekti.

“Kosova është vend i jashtëzakonshëm për të bërë filma. Njerëzit e ri kanë shumë talent dhe pasion dhe çdo gjë është e mundur këtu. Mbështetja nga Kosova e bëri këtë film dhe ishte jashtëzakonisht e fortë. Ne kemi bashkëpunuar me shumë institucione përfshirë me policinë dhe me Forcat e Sigurimit të Kosovës, të cilët i kanë sjellë shumë filmit përmes eksperiencës dhe pasionit të tyre. Filmi ynë synon të sjellë ndjeshmëri ndaj krizës aktuale të refugjatëve dhe populli i Kosovës dha aq shumë për të mbështetur këtë mesazh. Ka aq shumë mëshirë, bashkëndjesi dhe talent këtu në Kosovë sa që tanshmë është vulosur në secilin kuadër të filmit tonë. Mbështetja që populli i Kosovës na ka dhënë, nga Prishtina në Prizren, është forca më e madhe e filmit tonë. Janë përpjekjet e secilit nga këta individë që kanë mbledhur dhe krijuar këtë sukses. Kjo do të thotë se mesazhi i bashkëndjesisë së filmit dhe të kuptuarit ndaj refugjatëve dhe agonisë prej të cilës ata po ikin do të rezonojnë edhe më tej me publikun përreth botës”, tha Mulloy.

Në konferencë ishin të pranishëm një pjesë e ekipës së ‘Home’ nga Kosova, të cilët ndanë me të pranishmit përvojat e tyre personale të realizimit të projektit.

“Ka qenë një përjetim transformues procesi i të sjellurit në jetë këtë film, bashkë me një ekipë e cila ka punuar përtej limiteve për të mbështetur një kauzë e cila është ende e afërt në zemrat dhe shtëpitë tona. Mulloy është i shkëlqyer me mënyren si depërton në shpirtat e njerëzve duke krijuar një film si HOME. Çmimi BAFTA është një testament i potencialit të Kosovës për të siguruar një terren ku filma të mëdhenj mund të krijohen”, tha menaxherja e produksionit Renea Behluli.

Dizajnerja e produksionit, Mrina Godanca, theksoi vullnetin e njerëzve për të ndihmuar filmin.

“Për mua, sado sfiduese që ka qenë ky projekt, ajo që e ka mbajtë në këmbë këtë proces kompleks ka qenë mirëkuptimi, dhembshuria dhe të qenurit i hapur, e kjo vlen për të gjithë të involvuarit. Nuk e di pse por ka momente kur prap befasohem nga vullneti e njerëzve për të ndihmuar njëri-tjetrin. Krejt çka duhet të bësh është ta kërkosh atë. Është mahnitëse. Ne kemi biseduar dhe punuar me persona tërësisht të panjohur për ne dhe ata menjëherë kanë pranuar të jenë pjesë e diçkaje më e madhe se ata. E kjo sidomos kur ata e kuptonin mesazhin e filmit. Ne duhet t’ia rikujtojme vetes se gjëra të mëdha mund të arrihet edhe në Kosovë nëse punojmë me pasion dhe zell. Për mua, kjo ka qenë një eksperiecë jetësore”, tha Godanca.

Elmedinë Morina, drejtoresha artistike në Kosovë, po ashtu ndau përvojën e saj të punës.

“Bashkëpunimi i mirë mes njëri-tjetrit brenda ekipit ka ardhë si rezultat i besimit të ndërsjellë si reflektim i drejtpërdrejtë i besimit të Danielit në secilin prej nesh qysh prej fillimit të përfshirjes tonë në projekt. Të përfshihesh në një projekt të tillë, si një profesionist i ri dhe me vetëbesim të brishtë do të kishte ndikuar në rezultatin e punës, por me mbështetjen dhe besimin e pakusht që Danieli dhe Shpati kanë shfaqë gjatë tërë kohës te ne ka bërë që edhe ne të punojmë me të njejtin entuziazëm dhe përkushtim, të sigurtë në çdo vendim që e kemi marrë. Ne kemi pasur rastin të punojmë me një numër të madh personash që kanë treguar gadishmëri dhe mbështetje të pakusht ndaj nesh. Kjo na ka mësuar që kur je i përkushtuar dhe i sinqertë në punën që bën dhe ndaj personave me të cilët bashkëpunon, rezultatet pozitive janë të pashmangshme”, tha Morina.

Nita Deda, drejtoreshë e DokuFest si dhe line producer në filmin ‘Home’, foli për përvojën e saj dhe rënësinë e çmimit:

“Pjesa më e bukur e përvojës sime në këtë film ka qenë entuziazmi dhe përkushtimi që e kemi nda si ekipë, ku gjatë tre ditëve aspak të lehta të xhirimit ka ardhë në pah puna dhe planifikimi paraprak që e kemi bërë me muaj të tërë. Fakti që ekipa jonë ka qenë në të njejtin nivel profesional me ekipën shumë të eksperiencuar nga Anglia tregon potencialin profesional të rinisë së Kosovës kur fuqizohemi dhe kur besohet në talentin tonë. Si bashkëproducentë të filmit, ne në DokuFest jemi tepër krenarë që kemi qenë pjesë e familjës që e ka jetësu këtë projekt. Suksesi i tij është frymëzim për të gjithë ne që punojmë në kulturë dhe që dijmë për rëndësinë e komunitetit edhe magjisë që ndodhë kur njerëzit bashkohen rreth një ideje dhe kauze. Çmimi BAFTA është edhe një dëshmi se projektet e tilla kulturore janë mënyra më e mirë përmes të cilës mundemi me prezantu vendin tonë ende të izoluar, dhe si të tilla meritojnë mbështetje”, tha Deda.

Shpend Qamili nga Zyra e Koordinatorit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, të cilët ishin mbështetësit të filmit, tha se UN Kosovo Team mbështet të talentuarit, novatorët dhe entuziastët që e dojnë Kosovën.

“Qysh në fillim kemi vënë re mundësitw e këtij projekti në lidhje me promovimin eështjes së rrefugjatëve, vështirësive që ata kalojnë, dhunës dhe cenimit të drejtave tw tyre. HOME reflekton këtë nga zemra e qytetarëve të Kosovës. Filmi gjithashtu promovon edhe talentët e shumtë dhe mundësitë që industria e filmit dhe arti në përgjithësi mund të krijojë në Kosovë. Ne do të vayhdojmë të përkrahim projekte të tilla”, tha Qamili.

HOME është bashkë-produksion i DokuFest, Somesuch dhe Black Sheep Studios me aktorët Jack O’Connell dhe Holliday Grainger në rolet kryesore. Filmi 20 minutësh është xhiruar në Kosovë dhe Britani të Madhe dhe e thekson gjendjen e refugjatëve dhe dhunës me të cilën përballen qindra mijëra njerëz në të gjithë botën.

Kush e bëri filmin?

Në rolet kryesore të filmit luajë Jack O’Connell, Holliday Grainger, Thaliya Lowles dhe Zaki Ramadani.

Ky film u mbështet bujarisht financiarisht dhe me logjistikë nga United Nations Kosovo Team: Zyra e koordinatorit për zhvillim (UNDCO), the United Nations Development Programme (UNDP), the Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM), the Agjencia për Refugjatë (UNHCR), the Fondi i OKB-së për Aktivitete të Popullatës (UNFPA), UN Women, the Volluntaret e OKB-së (UNV) dhe zyra e OKB-së për shërbime të projekteve (UNOPS). Shumë partnerë të dedikuar kanë qenë të gatshëm ta mbështesin temën e refugjatëve dhe të migrimit të shtjelluar në film përfshirë UNKT, USAID, Fondacionet për Shoqëri të Hapur nga MB, dhe përfshin kontributin e Komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, Freud Communications, Forcat e Sigurisë së Kosovës, Bartle Bogle Hegarty, DCM, Policia e Kosovës, Kodak, Kryqi i Kuq Kosovë, Kubestudios dhe shumë përkrahësëve të tjerë.

‘Home’ përfshiu bashkëpuntorë muzikor si ColdPlay, Dizzy Rascal dhe Wiley të cilët e dhuruan muzikën e tyre për filmin.

‘Home’ është një bashkëproduksion mes DokuFest, Somesuch dhe Black Sheep Studios.

Producentët e ‘Home’ janë Shpat Deda, Afolabi Kuti, Tim Nash, Chris Watling dhe Scott O’Donnell.

Producentët Ekzekutiv të ‘Home’ janë Arta Dobroshi, Eroll Bilibani, Anthony Austin, Sally Campbell, Andre Des Rochers dhe Davud Karbassioun.

Ekipi i ‘Home’ në Kosovë përfshin Nita Deda, Renea Behluli, Mrine Godanca, Elmedine Morina, Blerta Ismaili, Blerta Basholli, Valter Lucaj, Gezim Ramizi, Ardi Mehmeti, Lorik Kocani, Drilon Potera, Besnik Selimi, Elsen Hasani, Bilbil Shabani, Armend Nimani, Leart Shehu,Fatlum Idrizi, Besart Mehmetii, Enver Konushevci, Dardan Menxhiqi, Gazmend Bajri, Legjenda Banushi, Leonora Mehmeti, Vita Beqiri, Andra Dauti, Agan Asllani dhe Visar Bikliqi.

Ekipi i aktorëve të ‘Home’ nga Kosova përfshinë Zaki Ramadani, Mevlyd Osmani, Adriana Matoshi, Andi Bajgora, Shkelqim Islami, Armend Ismajli, Rebeka Qena, Afrim Mucaj, Fatmire Sahiti, Edison Dabiqaj, Rifat Smani, Armend Zeqiri, Arianit Hoti, Kreshnik Malushai, Leonit Maloku, Allmir Suhodolli, Alban Rexhaj, Fatlum Berisha, Granit Uka, Agnes Nokshiqi, Jan Nokshiqi, Mejreme Berisha, Kreshnik Berisha, Fatlum Hasani, Ermal Sadiku, Mentor Morina, Melihate Qena, Bujar Ahmeti dhe Leon Bicaku.