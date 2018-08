Hijet e së kaluarës

TV Telma – gusht 2018 – Në takimin e fundit të liderëve, ku u mblodhën politikanë të Maqedonisë të pushtetit e opozitës në përpjekje për të arritur marrëveshje mbi çështje të rëndësishme, në vend të politikanëve lajm u bënë fotoreporterët.

Ndodhi që fotoreporterëve nuk iu lejua t’i fotografojnë liderët e partive politike para hyrjes në Klubin e Deputetëve, ku zhvillohej takimi i liderëve. Diçka që në shumë takime të mëhershme të liderëve ishte normale, në vendin ku më herët punonin pa pengesë. Në mesin e tyre ishte edhe Borče Popovski.

“Na është thënë se, për shkaqe sigurie, nuk guxojmë të qëndrojmë aty ku më parë i fotografonim liderët dhe punonim. Policia na tha të merremi vesh me protokolin, e protokoli se policia ka thënë ashtu dhe tërë kohën e gjuanin topin,” thotë fotoreporteri Borče Popovski.

Atëherë, në shenjë proteste, fotoreporterët i lëshuan aparatet në tokë dhe nuk bënë fotografi nga takimi i liderëve.

Në pamundësimin e punës së fotoreporterëve reaguan të gjitha asociacionet e gazetarëve në Maqedoni. Ato kërkuan që punëtorëve medial t’u lejohet puna e papenguar.

“Kemi reaguar në komentimet dhe në tentimin që fotoreporterëve, për arsye sigurie, të mos u lejohet të qëndrojnë në hyrje të objektit ku mbahej takimi i liderëve, me komentime të pahijshme të llojit: “deri tani keni heshtur, e tani keni gjetur të flisni”, thotë Tamara Čausidis, kryetare e Sindikatës së pavarur të gazetarëve të Maqedonisë.

Komentimi të cilit i referohej Čausidis janë në fakt fjalët e Marjan Zabrčanec, këshilltar për marrëdhënie me publikun i kryeministrit të Maqedonisë, Zoran Zaev.

Kur fotoreporterët u ankuan se nga ai vend kishin fotografuar deri atëherë, dhe se një qasje e tillë ndaj tyre është e papranueshme, Zabrčanec u porositi:

Me këto fjalë ai aludoi në vitet e sundimit të VMRO-DPMNE, gjatë të cilave mediat ishin nën presionin dhe kontrollin e fuqishëm të pushtetit të Nikola Gruevski-t.

“Reagimi lidhur me 11 vjetët e shkeljes ishte reagim ndaj sulmeve verbale se po i shkelnim gazetarët. Nuk mund të pajtohem dhe kurrë nuk do të pajtohem me këtë, meqë ne veprojmë kundër një sjelljeje të tillë dhe angazhohemi për profesionalizëm dhe raportim të lirë për të gjitha mediat,” thotë Zabrčanec.