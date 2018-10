Helena Kadare – rrugëtimi i gruas në letërsi

Shkrimtarja e mirënjohur Helena Kadare do të jetë pjesëmarrëse në një manifestim kulturor mbi jetën dhe letërsinë. Ajo do të paraqitet përpara lexuesit kosovar së bashku me autorin e madh Ismail Kadare. Ky rrëfim mbi letërsinë do të mbahet në kafenenë Sonder, më 7 tetor, në ora 20.00. Përballë gazetareve Beti Njuma dhe Alda Bardhyli, autorja do të flet për rrugëtimin e veçantë të gruas në letërsi.

Në vendin tonë letërsia është e dominuar nga burrat, sidoqoftë Helena Kadare ia arriti të triumfojë me veprën e saj “Një lindje e vështirë” në vitet e 70-ta. Ky libër pati sukses të madh. Më vonë, në vitet e 90-ta me romanin “Një grua nga Tirana”, dhe në vitin 2002 me “Bashkëshortët”. Shkrimet e saj i përshkon një ndjeshmëri e hollë e stil i veçantë.

Helena Kadare poashtu njihet si përkthyese. Vitet e fundit ajo botoi librin “Kohë e pamjaftueshme” ku rrëfen për jetën e saj përkrah shkrimtarit Ismail Kadare. Rrugëtimi i saj me “Letersia dhe qyteti” drejt Prishtinës do të jetë një ngjarje letrare e kulturore ku autorja do të përqendrohet në rolin e letërsisë në zhvillimet shoqërore e politike.

Gjatë vizitës në Kosovë, Helena gjithashtu do të takohet me studentët e Universitetit të Filozofisë.