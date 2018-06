Hasani: Zonat ekonomike mundësojnë zhvillim më të madh të bizneseve

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Bajram Hasani, ka thënë se vendi ynë ka pasur nevojë për krijimin e zonave ekonomike, të cilat do të bëjnë të mundur zhvillim më të madh të bizneseve.

Në këtë intervistë dhënë për gazetën “Epoka e re”, Hasani ka thënë se MTI-ja ka ndërmarrë shumë hapa për mbrojtjen e prodhuesve vendorë.

Ai ka paralajmëruar se në cilëndo fushëveprimtari që prodhuesit ankohen se po dëmtohen nga importi, MTI-ja do të ndërmarrë masa për mbrojtjen e tyre.

Hasani ka bërë me dije se MTI-ja ka nisur reformën për ristrukturimin e inspektorateve në nivel vendi, e cila në fund do të rezultojë me mënyrën më të mirë të funksionimit të tregut dhe garantimit të standardeve.

Duke folur për bashkëpunimin Kosovë – Shqipëri, ai ka thënë se ka rritje të shkëmbimit tregtar, po prapëseprapë mbetet ende i ulët.