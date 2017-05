Haradinaj: Të rinjtë nuk do të jenë numra por pjesë e vendimmarrjes

I nominuari për kryeministër të Kosovës, Ramush Haradinaj, u takua sot me të rinjtë e kryeqytetit në amfiteatrin e Germisë në Prishtinë.

Haradinaj në fjalën e tij, ndër të tjera tha se ai do të punojë që rinisë së kryeqytetit, rinisë së Kosovës t’i kthehet Kosova!

“Rinia jonë nuk do të kalojë kohë duke u përgatitur për një të ardhme me të panjohura. Do të krijojmë qartësi për të ardhmën e secilit. Të rinjtë e këtij vendi nuk do të jenë numra por pjesë e vendimmarrjes”, tha Haradinaj.

Ky ka qenë takimi i parë me rininë, në kuadër të një turi që do ta zhvilloje edhe me të rinjtë në qytete të ndryshme.

Nesër Haradinaj mban debat me qytetarët e Prizrenit.