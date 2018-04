Haradinaj: Suksesi i gjimnazit “LOYOLA”, sukses i fëmijëve tanë!

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, mori pjesë në shënimin e 13- vjetorit të themelimit të gjimnazit “LOYOLA”, në Prizren, ku fillimisht në ambientin e këtij gjimnazi, u prit nga drejtori Pater Alex Bodefeld.

Në këtë shënim, ku të pranishëm ishin përfaqësues të jetës politike, kulturore, religjioze të vendit, kryeministri tha se ky institucion arsimor i rrit parametrat e mesatares së arsimit në Kosovë.

“I gëzohem suksesit të “LOYOLA”-s dhe sot kam ardhur t’ju them se edhe pse keni kaluar nëpër vështirësi, Qeveria e Republikës së Kosovës, do ta përkrahë këtë gjimnaz, si një institucion shumë i rëndësishëm për fëmijët, për Kosovën, por edhe për bashkëpunimin e ardhshëm ekonomik me vendet si Gjermania, Austria dhe vendet e tjera demokratike”, tha Haradinaj.