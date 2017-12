Haradinaj: Qeveria ka qenë e është gjeneroze me banorët e Shipitullës dhe Hades

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, ka pritur sot në takim drejtuesit e Korporatës Energjetike të Kosovës dhe përfaqësuesit e banorëve të fshatrave Shipitullë dhe Hade të Komunës së Obiliqit, të cilat përfshihen në procesin e shpronësimit, sipas vendimit të Qeverisë.

Pas takimit, kryeministri Haradinaj ka mbajtur një konferencë për gazetarë.

“Tema ka të bëjë me zhvendosjen e banorëve të Shipitullës dhe Hades, që ndërlidhen me perimetrin për mihjet në distancën e paraparë me ligj për mihje të qymyrit, sa është e lejuar t’i ofrohet shtëpive.

Meqenëse ka një kohë, ka disa ditë që shpronësimi ka ngec, pra zhvendosja, ka ngec edhe mihja. Qeveria e vendit më datën 1 dhjetor 2017 e ka miratuar shpronësimin dhe ka marrë vendim për parametrat për shpronësim.

Vendimi është më gjenerozi që ka mundur të marr ndonjëherë Kosova, pra parametrat më gjeneroz të mundshëm, me vlerësimin më real dhe janë parametra që askush nuk mund t’i ofrojë tjetër, pra asnjë institucion monetar ndërkombëtarë, apo dikush tjetër.

Përkundër këtij fakti hetoj se ekziston një rrjet i matrapazëve, janë disa matrapazë që këtë gjendje, situatën e zhvendosjes, krizën energjetike të Kosovës, urgjencën për të shkuar me mihë po duan ta shfrytëzojnë me plaçkitë në mënyrë të paskrupullt edhe buxhetin e vendit, por edhe për ta dëmtuar në përgjithësi situatën energjetike.

Sot i kam ftuar të gjithë që t’ju tregoj që kur kalon afati kohor ligjor i këtij vendimi, zbatohet ligji. Oferta që pason, pas këtij afati nuk është kjo gjenerozja, por është një ofertë tjetër në bazë të ligjit për Shpronësim.

Pra, le ta dinë qytetarët e vendit të gjithë, se Qeveria ka qenë gjeneroze, është gjeneroze me banorët e Shipitullës dhe të Hades. Por, po ashtu çdo durim e ka një kufi. Nuk mundemi me prit në pakufi do matrapazë ta bllokojnë Kosovën dhe të mos e lënë me prodhuar rrymë, për shkak se kanë ndërtuar objekte brenda natës, për shkak se kanë rritë metrat katrorë dhe për shkak se po duan ta plaçkitin vendin prej shpronësimit.

Besoj se do ta kuptojnë të gjithë se megjithatë në këtë vend nuk mund të bënë hajgare në pakufi.

Kryeministri Haradinaj iu është përgjigjur edhe interesimit të gazetarëve të pranishëm.

Pyetje: Kush janë këta matrapazë që po duan ta dëmtojnë vendin, a ka grupe politike mbrapa, biznese apo çfarë?

Kryeministri: Unë kam përshtypjen se në çdo kategori është nga një, te banorët ndonjë, në komunë ndonjë, në ministri ndonjë në KEK ndonjë. Janë do pshtjellaqa që kanë nxjerrë përfitime nga ky proces në të kaluarën dhe këta e kanë mbajtur Kosovën peng deri më sot. Dhe kushdo qofshin ata, le ta kuptojnë se ka ardhur një fund. Nuk do të mbahet Kosova peng nga këta persona. Të gjithë do t’i vuajnë pasojat nëse ndodhë një kolaps energjetik. Nuk do të mbetet asnjë pa i vuajtur pasojat e veta.

Pyetje: A ka shenja të ndonjë kolapsi energjetik?

Kryeministri: Gjendja është e rëndë, ne jemi duke importuar rrymë. Kemi pasur fat në fatkeqësinë në Shqipëri sepse vërshimet e rritën sasinë e ujit dhe prodhimin e energjisë dhe ne e kemi marrë atë energji me çmim të volitshëm. Por nuk mund të vazhdojmë të blejmë rrymë të fqinjët, rrymë shumë të shtrenjtë e mos me nxjerrë qymyrin që me Ligj nën 80 centimetra është i Kosovës dhe dihet si janë pasuritë dhe resurset natyrore.

Oferta më gjeneroze është dhënë, mirëpo dikush me gjasë po ju rri pas dhe po ju thotë kërkoni më shumë se i ndajmë bashkë, ose nuk po di çka është në pyetje. Pra janë do matrapazë diku dhe do t’i gjejmë kush janë.

Pyetje: Deri kur kanë afat banorët që ta pranojnë këtë ofertë gjeneroze?

Kryeministri: Vendimi është marrë më 1.12.2017, pra i kanë 10 ditë nga dita e sotme. Ata që i nënshkruajnë e nënshkruajnë me këtë ofertë, pas dhjetë ditësh zbatohet Ligji për Shpronësim që është gjysma e asaj që ju kemi ofruar dhe shkojnë ekskavatorët sikur për ndërtimet pa leje që shkojnë, njëjtë shkojnë ekskavatorët dhe do t’i heqim nga aty. Po ju them sinqerisht, ju dhe secili e ka parë që jam mundur maksimalisht për ta respektuar së pari ndjenjën së pari, jo vetëm të drejtën, vendimin e banorët që do të shpërngulen. Të drejtën e tyre, të drejtën materiale dhe financiare, çdo të drejtë. Kemi gjetur lokacione për troje, keni gjetur vend për zhvendosje, kemi marrë parasysh çdo gjë. Dhe kriteri është më gjeneroz që mund ta paguan Kosova. Banka Botërore është habitur me këto kushte që ju kemi dhënë. Institucionet tjera janë habitur, na kanë kritikuar nëpër Kosovë njerëzit pse jepni kaq shumë. Por janë njerëzit tanë dhe nuk kemi dashtë. Por tani ka një limit, pra dhe ky limit është i vërtet. Këtë ua thash edhe këtyre që ishin sot këtu, kush nuk e merr brenda 10 dite, Ligji dhe bagerat. Nuk do të mbetet Kosova peng i askujt.

Pyetje: Çka nëse kundërshtojnë?

Kryeministri: Ka edhe këtu që kundërshtojnë ndërtime pa leje, por e dimë se a mund të shtyhen me të drejtën ligjore. Nuk mundet askush.

Pyetje: Kryeministër keni thënë se në 90 ditëshin e punës suaj do të lëvizim pa viza. Janë bërë 92 ditë dhe ende nuk po lëvizim lirshëm?

Kryeministri: Besoj se është interesim i të gjithë neve që kjo të ndodhë sa më shpejt. Jam aktiv në këtë temë. Plotë aspekte të kësaj teme nganjëherë duken se janë dramatizuar dhe përkeqësuar, por unë mbajë shpresë se nuk do të shkojë në pakufi. Nuk ka ardhur me 90 ditëshin dhe ju keni të drejtë, por nuk besoj se do të shkojë shumë gjatë dhe në pakufi kjo situatë. Mendoj se do ta marrim lajmin e merituar në një afat të caktuar kohor, nuk po them ditë sepse nuk po di sa ditë, por pres që të ndodhë. Mendoj se lajmi për liberalizim është çështje javësh, pastaj hyrja në fuqi e lajmit i ka 2-3 muaj diferencë, pro nuk besoj se do të shkoj në pakufi.

Kam edhe një vizitë në Bruksel më 18 të këtij muaji. Nuk më është premtuar asgjë, por ju keni parë qëndrimet e mia në Parlament, por edhe qëndrimet e mia në publik se Kosova duhet me e marrë më në fund atë që i takon ose nuk ka pse të marrë pjesë në tavolina ku nuk respektohet dhe ku nuk i jepet ajo që i takon”.