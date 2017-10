Haradinaj vlerësoi angazhimin e Lunacek në mbështetje Kosovës në Parlamentin Evropian

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, priti në takim lamtumirës raportuesen për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek të shoqëruar nga pasardhësi i saj në këtë detyrë, Igor Soltesa.

Ai e vlerësoi punën dhe angazhimin e raportueses Lunacek dhe mbështetjen e saj të parezervë për Kosovën në Parlamentin Evropian dhe në institucionin e BE-së.

Haradinaj dhe Lunacek në bisedë të përzemërt folën edhe për proceset integruese të Kosovës dhe reformat e nevojshme që çojnë drejt anëtarësimit në BE.

Kryeministri tha se Agjenda e Reformës Evropiane dhe Marrëveshja e Stabilizimit Asociimit po zbatohen me një dinamikë të përshpejtuar dhe tha se po bëhen reforma të thella në fushën e sundimit të ligjit, zhvillimit ekonomik dhe në fushat e tjera.

Kryeministri Haradinaj tha se perspektiva evropiane për Kosovën është e paalternativë dhe ajo po bën të gjitha përpjekjet që ta marrë statusin e vendit kandidat për anëtarësim në BE deri në fund të vitit të ardhshëm. Ai tha se Kosova do të përmbushë të gjitha obligimet që dalin nga marrëveshja kontraktuale me BE-në në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë.

Raportuesja e posaçme e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, e përgëzoi kryeministrin për dinamikën e re qeverisëse dhe për angazhimin e tij personal në zbatimin e MSA-së dhe reformave në vend. Ajo tha se Kosova ka perspektivë evropiane dhe vlerësoi se duhet të përmbushë obligimet e marra me marrëveshjen kontraktuale me BE-në.