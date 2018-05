Haradinaj: Medina dhe notarë tjerë na bëjnë krenarë, do ta kenë përkrahjen e parezervë të Qeverisë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, priti në takim presidentin e Komitetit Olimpik Botëror të Notit për Persona me Sindrom, Geoff Smedley, kryetarin e Klubit “Termopan” Lulzim Zhdrella, fituesen e medaljes së artë dhe argjend në garat e notit Medina Surdulli, garues dhe përfaqësues të tjerë nga sporti i notit.

Organizimi në Kosovë, i Kampionatit Botëror të Notit për Personat me Sindromën Down, është një nga ngjarjet më të mira që ka ndodhur në fushën e sportit, për herë të parë Kosova po bëhet nikoqir i notarëve nga e gjithë bota, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj falënderoi presidentin e DSISO, Smedley për hapësirën që po i jep notarëve kosovarë në përfaqësimet ndërkombëtare, për të cilin fakt siç tha kryeministri, Kosova po fiton.

Ai theksoi gatishmërinë e Qeverisë së Kosovës për të ndihmuar sportistët në Kosovë, duke vlerësuar lartë rolin dhe gatishmërinë e tyre për të përfaqësuar Kosovën në sportet ndërkombëtare.

“Medina dhe notarë të tjerë me sindromën Down na bëjnë krenarë me angazhimin e tyre dhe do ta kenë përkrahjen e parezervë të Qeverisë”, tha Kryeministri Haradinaj.