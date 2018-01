Qeveria mbështet përfundimin e projektit për furnizimin me ujë të pijshëm në disa fshatra

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, ka pritur sot në takim menaxhmentin e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Gjakova”, të udhëhequr nga drejtori, Ismet Ahmeti. Në takim është biseduar për vazhdimin e fazës së dytë të zhvillimit të projektit për furnizim me ujë të pijshëm të 100 fshatrave në komunat Gjakovë, Rahovec dhe Prizren. Në këtë takim ishin të pranishëm edhe ministri i Financave, Bedri Hamza dhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka.

Në takim është dakorduar që të vazhdojë mbështetja financiare, e mbetur në gjysmë për finalizim e fazës së dytë të këtij projekti, i cili planifikohet të përfundojë në shtator të 2018-tës. Nga ky projekt do të përfitojnë direkt familjet e 100 fshatrave nga këto komuna të cilët do të furnizohen me ujë të pijshëm.

Kryeministri Haradinaj e vlerësoi shumë të rëndësishëm realizimin e këtij projekti, duke thënë se është i domosdoshëm për përmirësimin e jetës së qytetarëve, dhe premtoi mbështetjen e Qeverisë për të gjitha projektet që janë në shërbim të rritjes së mirëqenies së qytetarëve.