Haradinaj: Kriza energjetike është e vështirë, po i vuajmë pasojat e mos punës në të kaluarën

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, ka vizituar në orët e hershme të mëngjesit, Korporatën Energjetike të Kosovës, ku është njoftuar nga menaxhmenti për situatën aktuale me furnizim me energji elektrike.

“Qëllimi i vizitës është të shoh si është situata me prodhim, çka pritet nga tash e deri në muajin mars, sa prodhojmë, sa blejmë dhe në çfarë kapaciteti jemi”, tha kryeministri Haradinaj.

Po ashtu, kryeministri Haradinaj gjatë kësaj vizite është interesuar edhe për zhvendosjen e banorëve të Shipitullës, pjesës së mbetur të lagjes Mirena.

“Gjendja është nën kontroll. Tani e tutje do të blejmë rrymë sepse rezervat e thëngjillit janë të pakta për të punuar të gjitha njësitë, mirëpo gjendja është stabile. Mora zotim nga menaxhmenti që do ta rrisim angazhimin me kujdestari të vazhdueshme 24 orë, nga tash deri në muajin mars”, tha kryeministri.