Haradinaj: Kosova e ka bekimin e Amerikës, Departamentit të Mbrojtjes për ushtrinë e Kosovës

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, në konferencën për media pas kthimit nga vizita zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë se Kosova e ka bekimin e Amerikës, Departamentit të Mbrojtjes për ushtrinë e Kosovës. Ky është lajmi më i mirë që e sjellim nga Amerika kësaj here.

Haradinaj, gjatë vizitës zyrtare në SHBA, në kuadër të punimeve të sesionit të 73-të të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuar, ka zhvilluar takime me personalitet të rëndësishme dhe me ndikim nga vende të ndryshme të botës.

Po ashtu, ai është pritur me nderime të larta në Akademinë ushtarake “West Point” dhe nga Sekretari i Departamentit të Mbrojtjes së ShBA-ve, James Mattis, në selinë e Pentagonit në Washington.

Haradinaj ka marrë mbështetjen e ShBA-së dhe të vendeve të BE-së për rrugën euroatlantike të Kosovës dhe për gjitha proceset me rëndësi për vendin.

Kryeministri në një konferencë për media pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha se kjo vizitë për temë kishte Interpolin, takimet bilaterale, sigurinë dhe dialogun.

Po ashtu, njoftoi për të gjitha takimet që ka pasur me kryeministra, presidentë, senatorë dhe kongresistë, por veçoi takimin në West Point dhe takimin me gjeneralin Mattis, me të cilin ka diskutuar për sigurinë në përgjithësi, ushtrinë e Kosovës dhe dialogun.

“E kam siguruar gjeneralin se Kosova është stabile, se bashkëpunimi me KFOR-in dhe NATO-n do të vazhdojë, pra me trupat amerikane në Kosovë”, tha Haradinaj, duke shtuar se e ka informuar gjeneralin Mattis për procesin e transformimit të FSK-së, të dhënies së mandatit, për mbrojtje të integritetit territorial, sovranitetit dhe kushtetushmërisë së vendit tonë.

Haradinaj gjithashtu tha se e ka njoftuar gjeneralin Mattis se zgjidhja mes Kosovës dhe Serbisë është e nevojshme, pra një marrëveshje bilaterale, që do të ishte ligjërisht obligative për njohje, por jo përmes lëvizjes së kufijve apo shkëmbimit të territoreve.

Kryeministri Haradinaj tha se Kosova gëzon një respekt shumë të madh nga ana e institucioneve të Amerikës, në këtë rast të atyre të sigurisë, veçanërisht nga Sekretari i Mbrojtjes, Mattis dhe përkrahjen e tij për ushtrinë e Kosovës.