Haradinaj: Kërkesat e sindikalistëve do të adresohen në takimin e parë të Qeverisë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, sot ka pritur në takim përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, të kryesuar nga kryetari, Avni Hajdini.

Haradinaj vlerësoi angazhimin e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, si dhe protestën e sotme, të cilën e konsideroi si të dinjitetshme dhe në shërbim të realizimit të të drejtave të punëtorëve.

Ai u zotua se Qeveria e Kosovës do të jetë partner i BSPK-së në përmbushjen e kërkesave të BSPK-së.

“Në mbledhjen e parë të Qeverisë do të ngritën shqetësimet e shprehura nga ana juaj. Nuk do të rrimë në pritje dhe do të ndërmarrim veprime konkrete në realizimin e kërkesave për të drejtat e punëtorëve në vend”, tha Haradinaj.