Haradinaj: Jemi duke bërë gjithçka për gjetjen e trupave të dy policëve

Për të dytën herë brenda pesë ditësh kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, ka vizituar vendin në rrjedhën e lumit Lepenc ku po bëhen kërkimet për gjetjen e dy pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, Malsor Dashi dhe Armend Trena, të aksidentuar në rrugën Hani i Elezit- Kaçanik.

Në vizitën e bërë në shtabin emergjent të ngritur për kërkimin e trupave të dy policëve të zhdukur në këtë aksident, Haradinaj u informua në detaje për punën që janë duke bërë të gjitha njësitet e angazhuara të kërkim-shpëtimit.

“Të gjithë jemi të pakënaqur që s’i kemi gjet ende trupat e dy policëve dhe që ende nuk kemi përgjigje. Nuk ka dikush në Kosovë që nuk është i mërzitur. Çka do që është në dorën e Kosovës është duke bërë, pra duke filluar nga Ushtria, FSK-ja është duke e bërë punën e vet, njësitet e kërkimit, policia, zhytësit tjerë vullnetarë, njësi tjera, por jo vetëm kaq, i madh e i vogël janë këtu, komandantë të policisë, kryetar komunash. Janë bërë disa ditë, uji është i rrëmbyeshëm, dhe me këtë shpejtësi që ka uji, mund t’i ketë nxjerrë jashtë Kosovës”, tha kryeministri Haradinaj, duke vlerësuar se kërkimet do të vazhdojnë edhe më tutje, duke i falënderuar për angazhimin e tyre, ministrat, pjesëtarët e FSK-së, Policisë së Kosovës dhe të gjithë zhytësit tjerë të përfshirë në këtë operacion.