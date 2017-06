Haradinaj: Istogu gjithmonë ka pasur njerëz të zot, të pushkës dhe të pendës!

Ramush Haradinaj, kandidati për kryeministër ka qenë në Istog në kuadër të fushatës zgjedhore ku ka ka thënë se do t’i përshpejtojnë projektet infrastrukturore, tashmë të stërzgjatura dhe të vonuara në këto treva.

“E kam bërë me nderin më të madh punën me Presidentin Rugova. Me nderin më të madh do t’i shërbej atdheut edhe me besimin e dhënë nga partnerët e koalicionit.

Zotohem se do t’i përshpejtojmë projektet infrastrukturore, tashmë të stërzgjatura dhe të vonuara në këto treva dhe ta lidhim Istogun deri në Prizren.

Bujqit e kësaj treve do ta kenë partner të sigurt e mbështetës për bereqetin e tyre, Qeverinë e Kosovës.

Me 11 qershor, vendosni për të nisur rrugëtimin drejt së ardhmes bashkë!”