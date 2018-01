Haradinaj: Ferizaj kontribues i madh në zhvillimin ekonomik të Kosovës

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, zhvilloi një vizitë pune në Komunën e Ferizajt, ku u takua me kryetarin e kësaj komune, Agim Aliu.

Gjatë kësaj vizite u diskutua për të gjitha projektet që janë në kapacitet të komunës dhe për obligimet që komuna ka hyrë në të kaluarën, që janë obligime të larta, të pambuluara nga komuna e që kjo gjendje, siç tha kryeministri Haradinaj është edhe në shumë komuna të tjera.

“Sot është një gjendje e rëndë në marrëdhëniet komunë-operator që janë të kontraktuara. Janë disa projekte poashtu që do t’ i trajtojmë së bashku dhe do të jemi bartës në shumë projekte. Qeveria duhet ta bëjë një plan, që të ballafaqohet me këtë, t’i merr këto përgjegjësi tani dhe t’i shkarkojë komunat gjatë gjithë viteve që vijnë, të ngarkuara me këtë presion të borxheve”, tha kryeministri Haradinaj.