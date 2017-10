Haradinaj: Do të jemi afër prodhuesve

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj ka marrë sot pjesë në lansimin e ri brendimit të shtatë produkteve të Fabrikës “Frutti”, me ç ‘rast përgëzoi për punën dhe përkushtimin e kësaj kompanie.

Haradinaj tha se industria e ushqimit në Kosovë duhet të jetë baza e ekonomisë tonë, duke cilësuar të domosdoshëm garancat në sigurinë e ushqimit.

Kryeministri theksoi nevojën e prodhimit të koncentrateve që përdoren për lëngjet, duke theksuar se kjo ka ndodhur në të kaluarën në vendin tonë. Ai u shpreh i bindur se ky kapacitet mund të sjellë nesër një kooperim me ata që janë në prodhim dhe shprehu përkushtimin e Qeverisë për përkrahjen e prodhuesve vendorë që në hapat e tyre të parë e deri tek produkti.

“Ju e dini që ne kemi hequr disa taksa dhe akciza posa kemi ardhur në krye të Qeverisë dhe kështu do të vazhdojmë të jemi afër jush, por poashtu do të vazhdojmë të jemi edhe afër atyre që nesër do të prodhojnë lëndën e parë”, theksoi Haradinaj.