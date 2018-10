Haradinaj: Do të hyjmë në garë me fqinjët, për Kosovë të pastër

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, mori pjesë në aksionin e pastrimit në kuadër të fushatës “Ta pastrojmë Kosovën”, që sot u zhvillua në Komunën e Gjakovës.

Haradinaj, i shoqëruar nga kryetari i Komunës, Ardian Gjini dhe deputetja Teuta Haxhiu, por edhe nga vullnetarë të shumtë që po marrin pjesë në pastrimin e Kosovës, tha se është mirë që janë në Gjakovë, në vendin i cili ndjenjën dhe vlerësimin për ambientin e ka pasur dhe e ka të lartë, duke falënderuar të gjitha ata që po angazhohen për një Kosovë të pastër.

Po ashtu, Haradinaj, tha se gjatë vizitës zyrtare në Mal të Zi i ka bërë përshtypje ambienti dhe rrugët e pastra atje.

“Edhe ne si Kosovë duam të hyjmë në garë me fqinjët, të paktën, ndoshta nuk mundemi me disa vende të largëta, për një Kosovë të pastër”, tha kryeministri Haradinaj, duke shtuar se së pari do t’i pastrojmë mbeturinat që janë hedhur për 20 vjet rresht dhe do të kujdesemi për ruajtjen e ambientit të pastër.

Po ashtu, kryeministri Haradinaj tha se qytetarët duhet ta dinë se do të ketë dënime për ata që hedhin mbeturina, dhe do të vazhdohet me pastrimin e të gjitha hapësirave të përbashkëta.

“Ju siguroj se kemi hyrë në periudhën më kritike për një Kosovë të pastër të cilën do ta ruajmë dhe do ta mbajmë të pastër”, tha Haradinaj.

Haradinaj theksoi po ashtu se është në proces formimi i policisë së gjelbër dhe do të kërkohet nga të gjithë që të denoncojnë ata që hedhin mbeturina, duke shtuar se edhe dënimet do të jenë reale dhe nuk do të lejohet edhe më tutje të vazhdojë kjo gjendje.

“Ne po mburremi me tema tjera, se po bëjmë ushtri, se po hyjmë në INTERPOL, kërkojmë liberalizim të vizave, ndërsa vazhdojmë të hedhim mbeturina”, tha kryeministri Haradinaj.

Koordinatori i “Let’s Do It Kosova”, Luan Hasanaj, tha se deri më sot janë larguar 322 deponi ilegale të mbeturinave në Kosovë, janë mbi 150 mijë qytetarë që kanë marrë pjesë në pastrimin e Kosovës, që i bije se gjysma e deponive të mëdha janë larguar, dhe me këtë dinamikë do të vazhdohet në të gjitha komunat e Kosovës.