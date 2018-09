 Haradinaj: Do ta kthejmë në traditë dhe do ta ngrisim në kult respektin për vlerat e lirisë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, gjatë vizitës zyrtare në ShBA, mori pjesë në ceremoninë e organizuar nga presidenti Hashim Thaçi, me rastin e ndarjes së urdhrit “Hero i Kosovës”, për tre vëllezërit Bytyqi, Yll, Mehmet dhe Agron Bytyqi, për trimëri dhe sakrificë për lirinë e Kosovës.

Në ceremoninë që u organizua në Konsullatën e Kosovës, në Nju Jork, para të pranishmëve të shumtë, prindërve të vëllezërve Bytyqi, familjarëve tjerë të shumtë, ish-presidentes Atifete Jahjaga, ambasadores Vlora Çitaku, konsullit Teuta Sahatçiu, përfaqësues të Batalionit “Atlantiku” dhe personaliteteve të tjera shqiptaro-amerikane, kryeministri Haradinaj, tha se ky moment është dëshmi se ajo që bëjmë për atdheun çdo herë jeton dhe kurrë nuk është vonë për ta respektuar dhe nderuar.

“Do ta kthejmë në traditë dhe do ta ngrisim në kult respektin për vlerat e lirisë, për familjet që kanë bërë për liri dhe jam i bindur se do t’ju përulemi përjetësisht ndër breza për kontributin tuaj, e që vjen me shumë dhimbje për vëllezërit tuaj që ranë për liri. Lavdi e përjetshme”, tha kryeministri Haradinaj.