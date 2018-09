Hapet miniolimpiada për persona me nevoja të veçanta

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi mori pjesë në hapjen e miniolimpiadës për persona me nevoja të veçanta në kuadër të Javës Evropiane të Sportit e cila do përmbyllet nesër.

Gashi tha se ky organizim është shumë i veçant sepse në këtë aktivitet janë mbledhur nshumë persona të veçant me të cilët shteti i Kosovës, Ministria e Sportit dhe të gjithë mekanizmat duhet të jenë këtë bashkë për t’i përkrahur personat me nevoja të veçanta dhe ata ta ndiejnë vetën të barabart në çdo proces të jetës e veçanarisht në aktivitetet sportive.

“Kosova me aktivitetin e sotëm në përmbylljen evropiane të sportit që do ndodh nesër i ka bashkuar të gjithë mekanizmat që tregon edhe njëherë përkushtimin e shtetit tonë por edhe miqve tanë në BE. Në në fakt për herë të parë po e organizojmë javën evropiane të sportit, është një nismë jashtëzakonishtë e mirë që tëkemi sa më shumë të rinjë e të reja në masovizimin e sportit”, ka thënë ministri Gashi.