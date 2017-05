Handikos dhuron 40 karroca për bartje të pacientëve në QKUK

Qendra Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) ka pranuar donacionin prej 40 karrocave për bartje të pacientëve në nevojë nga HANDIKOS.

Me këtë rast, drejtor i përgjithshëm i SHSKUK-së, dr. Curr Gjocaj, tha se në kuadër të bashkëpunimit të mirë me organizatën Handikos, ka ardhur deri te realizimi i donacionit prej 40 karrocave për bartje të pacientëve.

” Me HANDIKOS-in, kemi pasur bashkëpunim të mirë ndër vite, jemi duke punuar për funksionalizim të komisioneve të përbashkëta për QKUK dhe gjithë SHSKUK, që kanë të bëjnë me zbatimin e Ligjit për tetraplegjik dhe paraplegjik, pra komisione që do të bëjnë vlerësimin e gjendjes shëndetësore të këtyre kategorive, poashtu, kemi funksionalizuar edhe njësinë spinale në kuadër të Klinikës së Ortopedisë, e cila është në fillet e saja dhe pritet të zhvillohet”, tha Gjocaj.