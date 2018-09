Hana Qena nisë punën me një shfaqje në teatrin e Gjakovës

Filluan provat për një projekt të ri në teatrin e qytetit të Gjakovës “Hadi Shehu”. Këtë do e drejtojë regjisorja e re nga Prishtina, Hana Qena.

Komedia që do të jetësohet në original ka titullin “Sotto paga, non si Paga” nga dramaturgu italian, Dario Fo. Po ta përkthejmë në gjuhën shqipe është “S’mund të paguajmë, s’do të paguajmë”.

Hana Qena është pjesë e grupit artistik Haveit. Ajo shkroi dramën esperimentale të titulluar “_ _ _” e cila u dha në Holandë dhe Spanjë.

“Ëndrra e një nate vere” është një tjetër dramë që ajo punoi në Teatrin Dodona, në Prishtinë. Poashtu ishte regjisore e shfaqjes “Ata do të vijnë”, produksion i Qendrës Multimedia në Prishtinë, dhe bashkëregjisore në shfaqjen “Tito was not here”, e realizuar në Banja Llukë të Bosnjes.

Projekti i saj i fundit është “Hamletmachine” që u shfaq në Skenën e vogël të Teatrit Kombëtar. Ishte drejtoreshë e SKENA UP, ndërsa tani është anëtare e bordit drejtues të teatrit Dodona dhe pjesëtare e Haveit.