Gratë edhe tutje viktima më të shpeshta të dhunës në familje

Edhe pse maltretimi dhe dhuna në familje vazhdon të jetë një nga problemet jetike të kohëve tona, shumica e shoqërive edhe tutje e konsideron këtë krizë si çështje private, sidomos në viset ku ende mbretëron patriarkati.

Kështu është edhe në territorin e komunës së Graçanicës, kur është fjala për dhunën në familje, viktima më e shpeshtë është gruaja.

Sipas të dhënave nga stacioni policor në Graçanicë, prej fillimit të vitit 2018 në territorin e kësaj komune janë paraqitur 13 raste të dhunës në familje ku pati intervenim të policisë dhe në të gjitha 13 rastet viktima ishin gratë.

Në Qendrën për Punë Sociale në Llapnasellë theksojnë se është një numër shumë i vogël i grave që marrin vendimin ta paraqesin dhunuesin dhe të kërkojnë ndihmën e shërbimit social që të ndërmjetësojë gjatë shkurorëzimit.

Sipas të dhënave të tyre, gjatë vitit 2017 pati vetëm 4 raste të grave që kërkuan ndihmën e shërbimit social, e po aq pati edhe deri më tani sivjet.

Këto të dhëna, megjithatë, nuk pasqyrojnë gjendjen reale në shoqërinë që na rrethon, meqë shumica e grave kurrë nuk e paraqesin dhunën të cilës i nënshtrohen.

Pos “turpit” dhe frikës nga dënimi i rrethinës, që në të shumtën e rasteve edhe tutje dënon gruan nëse vjen deri te paraqitja e dhunuesit dhe shkurorëzimit, arsye për mosparaqitje është edhe varësia ekonomike, sikundër edhe frika nga dhuna e përsëritur, meqë gratë shpesh nuk mund të ikin nga dhunuesi.

Edhe pse tentimet që në këtë territor të sigurohet e ashtuquaujtura “shtëpi e sigurt” për gratë viktima të dhunës, ende nuk pati rezultate në këtë drejtim.

OJQ “Ruka ruci” (Dora dorës) është një nga organizatat që merret me këtë problematikë, e drejtoresha e saj Nevenka Rikalo thekson se këtij problemi ende nuk i është kushtuar vëmendje e duhur.

“Gjatë vitit 2013 kemi arritur të marrim një tokë në Graçanicë ku do të ndërtohej Shtëpia e Sigurt por nuk pati mjete për ndërtim, e në atë kohë u ndërrua edhe pushteti lokal, kështu që pas një viti dështoi edhe leja për ndërtimin e objektit dhe me këtë përfundoi përpjekja jonë”, thotë Nevenka.

Megjithatë, OJQ “Ruka ruci” në bashkëpunim me Shoqatën e grave të kthyera “Naš dom” (Shtëpia jonë) nga komuna e Novobërdës, kanë arritur që një objekti në terriorin e kësaj komune t’ia ndërrojnë destinimin dhe të ri-rregullojnë për këtë destinim.

Objekti i cili do të hapet deri në fillim të vitit 2019, do të jetë i karakterit rajonal dhe me kapacitet për 12 persona, kështu që të drejtën e shfrytëzimit të saj do ta kenë gratë nga komunat e Novobërdës, Rranillugut, Parteshit, Graçanicës dhe Shtërpces.

“Ky është vetëm një hap i vogël në mbrojtjen e grave nga dhuna, por mendoj se ende nuk jemi të pjekur si shoqëri në identifikimin e problemit të dhunës, meqë një numër i madh i grave në fakt nuk e di se çfarë nënkuptohet me dhunë dhe se ka të drejtë ta paraqesë dhunuesin”, thotë Nevenka.

Dhuna fizike, ndërkaq shumë shpesh përcillet edhe me dhunën psikike të cilën viktimat më së shpeshti nuk e kuptojnë, por e cila sipas fjalëve të neuropsikiatres Gordana Maksimović është shumë e shpeshtë.

“Në njumër të madh rastesh, përmes bisedës me pacientet, kuptoj se ato i nënshtrohen apo me vite tëra më herët i janë nënshtruar dhunës psikike, e nuk kanë qenë të vetëdijshme për këtë”, thotë dr Maksimović, neuropsikiatre në Klinikën Interne në Llapnasellë.

Problemi i dhunës në familje, i cili më së shpeshti përkthehet në dhunë ndaj gruas, nëse paraqitet, më së shpeshit përfundon më ndëshkimin minimal në të holla të dhunuesit, që kap shumën 200 euro, pas të cilit gratë heqin dorë nga fletëparaqitja për maltretim.

Radio Gračanica – Dragana Stanojević