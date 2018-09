GoPro lanson linjën e re të kamerave Hero 7

Vetëm disa orë pas një publikimi të minutës së fundit, GoPro zyrtarisht e ka lansuar linjën e re të kamerave Hero 7, me ngjyrë të bardhë, argjend, dhe të zezë. Ato do të dalin në shitje me 27 shtator dhe mund të blihen me çmime 199, 299 dhe 399 dollarë respektivisht. Sa më i lartë çmimi, aq më të mira specifikat. Versioni i zi, i cili mundësohet nga procesori i zakonshëm GoPro i cili debutoi vitin e kaluar, ofton xhirim videosh 4K deri në 60 kuadro për sekond, slow motion tejet të mirë, dhe një varg karakteristikash të reja sikurse transmetimi live, një teknikë të fotografisë me kohë të shpejtuar të stilit Hyperlapse, dhe imazh digjital shumë të përmirësuar të cilën duhet ta shihni për ta besuar.

Kamerat janë ndërtuar përafërsisht me të njëjtat dimensione sikurse parardhëset e tyre, Hero 5 dhe Hero 6 Black, që do të thotë se linja Hero 7 është në pajtueshmëri me rregullimet dhe aksesorët e kompanisë. Sikurse parardhëset e tyre, të gjitha janë rezistente ndaj ujit dhe kanë ekrane LCD, kanë kontroll zëri, dhe automatikisht ruajnë kopje të pamjeve në shërbimin e abonimit cloud (përmes Wi-Fi-së).

Dy versionet më të lira, White dhe Silver (i bardhë dhe argjend), nuk janë aq të mira, ato nuk e kanë çipin GP1. Ato gjithashtu kanë bateri të integruara dhe nuk përputhen me stabilizuesin Karma Grip apo me Karma Drone që më nuk ekziston.

Të gjitha kamerat mund të bëjnë video dhe fotografi vertikale, një përpjekje e qartë për t`i inkurajuar përdoruesit të punojnë me GoPro për rutinën e tyre të Instagram-it. Është e njëjtë me karakteristikën “short clips”, e cila u mundëson përdoruesve të bëjnë video 15 deri në 30 sekonda. Ndryshimi më i madh është aftësia për ta tërhequr gishtin djathtas apo majtas për ta ndryshuar metodën e xhirimit.