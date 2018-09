Google prezanton ndryshimet e reja në kryefaqen e saj

Google është duke i lansuar ndryshimet në produktin Search, që pjesërisht lidhen me përvjetorin e 20-ë të kompanisë. Njoftimi më i madh është se Google është duke e ndryshuar kryefaqen – listën e gjërave që shfaqen nën panelin e zakonshëm të kërkimit në aplikacionin Google për telefona mobil kur e tërhiqni gishtin majtas në ekran në Android – si për shembull “Discover”. Tani do të jetë në kryefaqen e Google në të gjithë shfletuesit në telefona mobil, që është ndryshim i madh për kompaninë meqë po përpiqet ta organizojë më mirë informacionin dhe t`u ndihmojë përdoruesve të vet ta kuptojnë kontekstin.

Discover do të përpiqet më shumë të paraqesë përmbajtje relevante – gjëra që jo domosdo mund të jenë lajme të kohëve të fundit. Do të ketë linqe të temave për t`u zhytur më thellë në përmbajtjen që e shihni në faqe, dhe do të jetë një vegël të vogël në fund të faqes në anën e majtë që ju mundëson ta rrisni apo ta zvogëloni sasinë e lajmeve që do t`i shihni në kryefaqen tuaj. Discover mundëson edhe artikuj shumëgjuhësh që të mund t`i keni të dyja në kryefaqen tuaj, edhe artikujt në gjuhën angleze, edhe ata në gjuhën spanjolle. Gjuhë të tjera do të vijnë së shpejti.

Edhe Google Images është duke u përditësuar. Tani ka një algoritëm të ri të rangimit për kërkimin e fotografive.

Edhe Google Lens do të vijë te Google Images. Në faqen e telefonit mobil, mund të klikoni në butonin e ri Lens i cili detekton çfarë ka në fotografi dhe bën kërkim për të. Mund edhe ta këpusni një pjesë të caktuar të fotografisë dhe të kërkoni në të.

Google e ka butonin SOS qe një vit por tani shpreson ta bëjë më funksional duke u dërguar mesazhe njerëzve që mund të jenë në rrezik më të madh nga përmbytjet për shembull.

Duke filluar si pilot-projekt në Virgjinia, karakterisitka e re “Pathways” do t`u ndihmojë njerëzve të gjejnë trajnime për punë.

Më vonë këtë vjeshtë “collecions” do t`ju lejojë ti ruani kërkimet si bookmarks në një shikues të veçantë ku Google do t`i shfaqë sugjerimet e përmbajtjes.

Në fund, një “topic layer” (shtresë temash) do të shtohet në Knowledge Graph (grafikun e dijes), në databazën e Google për gjërat në faqe. Kjo shtresë e re do të kuptojë më shumë rreth temave të caktuara si astronomia, dhe duhet t`u ndihmojë përdoruesve të marrin përmbajtje më të avancuar duke u zhytur më thellë në temë.