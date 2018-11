Google Pixel 3 sërish me kamerë tejet të mirë

Pixel 3-shi është gjenerata e tretë e dizajnit nga Google, që ka për qëllim ta paraqesë pikëpamjen e kompanisë se si duhet të jetë një pajisje Android, duke i përqafuar tërësisht aplikacionet dhe shërbimet e softverit të palës së parë. Një gjë me të cilën telefonat Google janë bërë sinonimike është përvoja me kamerën. Pixel 3 e vazhdon këtë pikë shumë të rëndësishme të linjës dhe premton të jetë periudha e “kamerës më të mirë për smartfon”.

Njësitë e reja e kanë përditësuar teknologjinë e panelit, kanë integruar mbushje me wireless dhe madje mbushje të shpejtë me wireless.

Familja e Pixel 3 e ndjek trendin e shumë telefonave luksoz të këtij viti: çipi Snapdragon 845 SoC është pjesë e të gjitha pajisjeve.

Të dy telefonat google vijnë me variante 4GB RAM si dhe hapësirë bazë për ruajtje prej 64GB, me mundësinë për ta blerë opsionin me shtresë më të lartë 128GB. Shumica e garuesve të Google janë duke ofruar telefona me më shumë se 6GB me çmime të njëjta.

Për ta luftuar këtë memorie të ulët, një karakteristikë e softverit/hardverit të ri është një aplikacion softverik për menaxhimin e memories ‘lowmemorykiller’ i cili aplikon rregullime të ndryshme për të mbajtur aplikacione të caktuara në memorie për mbushje të shpejtë të tyre.

Sa i përket dizajnit, Pixel 3 është një përmirësim i Pixel 2-shit. Ekrani ka proporcione 18:9 (apo 2:1), duke e përmirësuar shumë proporcionin trup-ekran të telefonit. Ekrani ende është OLED me rezolucion FHD+ (2160 x 1080 pikselë) – edhe pse këtë vit duket se Google i ka ndarë furnizuesit mes varianteve të vogla dhe atyre XL, me panelin e Pixel 3-shit që tani prodhohet nga LG, ndërsa Pixel 3 XL përdor panel Samsung.

Edhe pjesa e pasme e telefonit ka pasur ndryshime në dizajn.

Telefoni mundëson mbushje me wireless deri në 10W. Sërish, duket se Google po ua mundëson këtë vetëm mbushësve të certifikuar, duke mos iu përmbajtur standardit të mbushjes sp shpejtë “Qi”. Kjo do të thotë se gati të gjithë mbushësit “e shpejtë” me wireless do të kufizohen në 5W.

Kamera e Pixel 3-shit është një përmirësim i vogël nga Sony IMX362 në IMX363 – të dyja njësitë janë sensorë 12.2 megapiksel me fusha 1.4µm pikselë. Edhe apertura është e njëjtë me 1.8 kuadro. Pixel 3 del në shitje ekskluzivisht me metodën “Superzoom” që premton ta përmirësojë zmadhimin digjital.