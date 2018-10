Google Pixel 3 dhe 3 XL kanë probleme me menaxhimin e memories

Me Pixel 3 dhe Pixel 3 XL, Google ka krijuar smartfonë fantastikë në aspektin e përvojës që ofrojnë. Por nuk janë edhe aq perfekt. Gjatë javëve të kaluara shumë përdorues janë ankuar për një problem me menaxhimin e memories.

Një numër i madh i përdoruesve kanë vërejtur probleme me menaxhimin e memories që çojnë në mbylljen e aplikacioneve në prapavijë, probleme me kamerë, e të tjera. Ka shumë shembuj të këtillë, dhe më i shpeshti është problemi me aplikacionet e muzikës si Spotify i cili ndalet në mes të funksionimit kur e hapni kamerën për të bërë fotografi.

Ky problem nuk është vërejtur vetëm nga përdoruesit e rregullt, po edhe nga shumë gazetarë.

Shembuj të tjerë të asaj se çfarë po ndodh përfshijnë ri-ngarkimin e aplikacioneve shumë më shpesh se që është e zakonshme. Disa përdorues kanë vërejtur se aplikacionet në Pixel 3 kërkojnë të rimbushen shumë më shpejt, dhe telefoni shpesh është në hall të madh për t`i mbajtur në memorie 2-3 aplikacione në të njëjtën kohë. Një tjetër shembull me të njëjtin shkak si duket, është një virus në kamerë i cili nuk i ruan disa fotografi apo i zhduk disa pjesë të videove.

Edhe telefonat Pixel 2 të Google e kanë të njëjtën sasi të memories (4GB RAM) dhe procesorë më pak të fuqishëm por nuk kanë këso problemesh me menaxhimin e memories.

Google ende mbetet të komentojë për këtë problem.