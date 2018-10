Google nuk do të ofertojë për kontratën 10 miliardë dollarëshe Pentagon

Google i ka ndalur përpjekjet për ta fituar një kontratë Pentagon 10 miliardë dollarë për shërbime të ruajtura në internet (cloud).

Kompania tha se puna mund t`i ketë shkelur parimet e saj të publikuara në qershor, që i limitojnë aktivitetet që lidhen me inteligjencën artificiale.

Mijëra anëtarë të stafit e kishin kundërshtuar përfshirjen e saj në një projekt të veçantë të Departamentit të Mbrojtjes.

Kompania teknologjike e zbuloi vendimin e orëve të fundit pasi konfirmoi se i ka ekspozuar të dhënat e përdoruesve të Google+.

Kontrata Pentagon ishte për një projekt të emëruar sipas filmave Star Wars – Infrastruktura e Përbashkët Cloud e Ndërmarrjes (Jedi). Ofertat do të dorëzoheshin të premten.

Sigurimi i kontratës, e cila përfshin punën e rreth një dekade, mund t`i ndihmonte Google t`i arrinte Amazon-in dhe Microsoft-in – dy udhëheqësit e tregut që u shesin qeverive dhe bizneseve shërbime për informata të ruajtura në internet .

Sipas Reuters, Amazon Web Services është favoriti për të fituar.

Një zëdhënëse e Google tha: “Përderisa po punojmë për ta mbështetur qeverinë e SHBA-ve me shërbimet tona cloud në fusha të ndryshme, ne nuk jemi duke ofertuar për kontratën Jedi sepse së pari, nuk mund të siguroheshim se kjo do të përputhej me principet tona të Inteligjencës Artificiale, dhe së dyti, kemi përcaktuar se kishte pjesë të kontratës që ishin jashtë fushës sonë me certifikimet tona momentale nga qeveria.”

Kjo i referohet faktit që për momentin Google lejohet të merret vetëm me të dhëna “mesatare” të qeverisë së SHBA-ve, por jo materiale më të ndjeshme.