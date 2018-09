Google lanson makinën e re të kërkimit për t`u ndihmuar shkencëtarëve t`i gjejnë grupet e të dhënave që u duhen

Qëllimi i Google gjithmonë ka qenë t`i organizojë informacionet e botës, dhe targeti i parë i saj ka qenë faqja komerciale. Tani, ajo do ta bëjë të njëjtën për komunitetin shkencor me një makinë të re kërkimi për grupe të të dhënave.

Shërbimi, i quajtur Dataset Search, u lansua të mërkurën, dhe do të jetë një shoqërues i llojeve si Google Scholar, makina e famshme e kërkimit e kompanisë për studime akademike dhe raporte. Institucionet të cilat i publikojnë të dhënat e tyre online, sikurse universitetet dhe qeveritë, do të duhet të përfshijnë etiketime metadata në web-faqet e tyre të cilat i përshkruajnë të dhënat e tyre, duke përfshirë kush i ka krijuar, kur ishin publikuar, si ishin mbledhur, e kështu me radhë. Ky informacion pastaj do të indeksohet nga Dataset Search dhe të kombinohet me inpute nga Google Knowledge Graph.

Në një intervistë për The Verge, Natasha Noy, shkencëtare hulumtimi në Google AI e cila ndihmoi themelimin e Dataset Search, thotë se qëllimi është t`i unifikojnë dhjetëra mijëra databaza të sigurta për grupet e të dhënave online. “Duam t`i bëjmë të gjetshme ato të dhëna, por t`i mbajmë aty ku janë,” thotë Noy.

Aktualisht, publikimi i grupeve të të dhënave është tej mase i shpërndarë. Domene të ndryshme shkencore i kanë vendet e tyre të sigurta të preferuara, sikurse edhe qeveritë dhe autoritetet vendore të ndryshme. “Shkencëtarët thonë, ‘e di ku duhet të shkoj për t`i gjetur grupet e mia të të dhënave, por jo gjithmonë e dua këtë,’” thotë Noy. “Sapo dalin nga komuniteti i tyre i veçantë, këtu fillon e bëhet vështirë.”

Lansimi fillestar i Dataset Research do t`i mbulojë shkencat e shoqërore dhe ato të ambientit, të dhënat e qeverisë, dhe grupet e të dhënave nga organizatat e reja si ProPublica. Sidoqoftë, nëse shërbimi bëhet i famshëm, sasia e të dhënave të cilat i rendit duhet që së shpejti të bëhet e rëndësisë primare pasi që institucionet dhe shkencëtarët po përpiqen shumë që t`i bëjnë të çasshme të dhënat e tyre.

Kjo duhet të ndihmohet nga lulëzimi i iniciativave për të dhëna të hapura rreth botës. “Unë mendoj se në këto vitet e fundit numri i vendeve të sigurta ka shpërthyer”, thotë Noy. Ajo ia artibuon këtë rëndësisë në rritje të të dhënave në letërsinë shkencore, çka do të thotë se revistat u kërkojnë autorëve t`i publikojnë grupet e të dhënave, si dhe “rregullimet e qeverisë në SHBA dhe në Evropë dhe rritjen e përgjithshme të lëvizjes së të dhënave të hapura”.

Jeni Tennison, Shefe Ekzekutive e Open Data Institute, thotë se “Thjesht të kuptosh se si njerëzit kërkojnë është e rëndësishme… çfarë lloj termesh përdorin, si i shprehin ato. Nëse duam të përballemi me mënyrën se si njerëzit kërkojnë të dhëna dhe si t`i bëjmë më të çasshme, do të ishte shumë mirë nëse Google i hap të dhënat e veta lidhur me këtë.”