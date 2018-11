Google lanson Emoji Minis

Verën e kaluar, Google e ka prezantuar punën e saj në Bitmoji me lansimin e “Mini” stikerëve në aplikacionin e tastierës, Gboard, i cili i mundëson makinës që mëson vetë të krijojë stikerë të ilustruar bazuar në fotografinë tuaj (selfie). Google po e zgjeron Mini Stickers me lansimin e asaj që e quan “Emoji Minis” – që do të thotë, stikerë me madhësi të emoji-ve që duken sikur ju.

Njëjtë sikur lansimi fillestar i Mini stikerëve, edhe emoji-t e reja janë krijuar duke i përdorur teknikat e makinës që mëson vetë, thotë Google.

Kompania tha se ideja ishte t`u jepnin njerëzve mundësi për t`i përdorur emoji-t me të cilët ndihen më mirë për të treguar kush janë.

“Emoji minis janë dizajnuar për ata që mund të kenë shikuar në sytë e emoji-t dhe nuk e kanë parë veten duke i shikuar ata,” sqaroi Google në një postim në blog.

“Këto versione të stikerëve të emoji-ve që i përdorni çdo ditë janë të ndryshueshme dhe mund t`i bëni të duken sikur ju.”

Kjo do të thotë se emoji juaj mund të ketë flokë të ngjyrosura me ngjyra të ndryshme – si e gjelbërt, e kaltërt apo hiri, për shembull – apo ‘piercings’. Emoji mund të jetë duke bartur kapelë, mbulesë koke apo syze.

Google thotë se përdor rrjete neurale për të sugjeruar tone të lëkurës, modele të flokëve dhe aksesorë që mund t`i rregulloni. Mund ta zgjedhni ngjyrën e flokëve tuaj, mjekrrën apo të selektoni lloje të ndryshme të mbulesës së kokës dhe syzeve. Mund të shtoni edhe pika të zeza apo rrudha nëse dëshironi.

Rezultati nuk është vetëm një emoji, por një varg opsionesh. Për shembull, mund ta përdorni emoji-n tuaj të përzgjedhur si zombi, magjistar, sy me zemra, sy duke qarë, me krahë të rrudhur dhe të gjitha të tjerat.

Ky lloj i tretë i mini stikerëve, për herë të parë u prezantua vitin e kaluar. Tani, këta stikerë vijnë edhe në dy stile tjera.

Gboard është në dispozicion në iOS dhe Android