Google lanson aplikacionin “Voice Access” për personat me probleme të lëvizjes

Google e ka lansuar dje një aplikacion për Android që do t`u ndihmojë njerëzve me probleme të lëvizjes t`i kontrollojnë pajisjet e tyre. Aplikacioni “Voice Access” u mundëson përdoruesve të navigojnë nëpër aplikacione, të shkruajnë dhe të editojnë tekste, dhe të flasin me Google Assistant (ndihmësin e Google). Përdoruesit mund të bëhen më specifikë me kontrolle, si mundësia për ta përdorur zërin e tyre për t`i shtypur butonët apo t`i ndryshojnë kontollet nëpër aplikacione. Ata mund edhe të lëvizin nëpër ekran apo të navigojnë nëpër ekranet e aplikacioneve.

Nëse një përdorues dëshiron ta shkruajë apo ta ndryshojë një tekst, për shembull, ai mund të fillojë me “OK Google”, dhe pastaj ta hapë aplikacionin e preferuar me një komandë “open” (hape). Lidhja më së shumti mbështetet në numrat e caktuar për zonat me të cilat mund të bashkëveprojnë, në mënyrë që përdoruesit të zgjedhin se ku duan të shkruajnë duke e thënë numrin që Voice Access e ka caktuar. Pastaj përdoruesit mund thonë mesazhin me zë dhe ta ndryshojnë rrugës. Ata mund të thonë “delete the line” (fshije rreshtin) apo “undo” (zhbëj), apo të thonë “stop listening” (ndalo së dëgjuari) sapo të përfundojnë së shkruari. Google rendit një grumbull komandash në faqen e vet për mbështjetje “Support Page”, duke përfshirë se si t`i ndryshojnë rregullimet specifike të telefonit dhe komandat e përgjithshme.

Edhe pse Google thotë se është e fokusuar në zhvillimin e aplikacionit për njerëzit me sëmundjen e Parkinson-it, sklerozë të shumëfishtë, artritis, dhe dëmtime të boshtit kurrizor, ajo thekson se mund të përdoret edhe nga njerëzit që i kanë duart plot. Për momentin, aplikacioni është vetëm në gjuhën angleze, por gjuhë të tjera do të shtohen në të ardhmen, thotë Google.