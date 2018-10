Google ka larguar 48 punëtorë për shkak të ngacmimeve seksuale

Google i ka pushuar nga puna 48 njerëz duke përfshirë 13 menaxherë të vjetër për shkak të akuzave për ngacmim seksual që nga viti 2016.

Në një letër drejtuar punëtorëve, drejtori i përgjithshëm Sundar Pichai tha se gjiganti teknologjik po ndërmerr “masa strikte” për sjellje jo të hijshme.

Letra ishte përgjigjje ndaj raportit të New York Times se krijuesi i Android-it Andy Rubin ka pranuar një shpërblim prej 90 milionë dollarësh, pavarësisht akuzave për sjellje jo të mirë.

Një zëdhënës i Rubin-it i mohoi akuzat, tha gazeta.

Sam Singer tha se Rubin-i ka vendosur të largohet nga Google në vitin 2014 për ta hapur një firmë për sipërmarrje dhe inkubator teknologjik të quajtur Playground.

Atij iu dha çka gazeta e përshkruan si “lamtumirë heroi” kur u largua.

Letra e Pichai-t tha se storia e New York Times ishte “e vështirë për t`u lexuar” dhe se Google ishte “tejet serioze” rreth ofrimit të “një vendi të punës të sigurt dhe gjithpërfshirës.”

“Duam t`ju sigurojmë se e rishikojmë secilën ankesë rreth ngacmimit seksual apo sjelljes jo të duhur, ne i hetojmë dhe ndërmarrim masa,” vazhdoi ai.

Asnjëri nga punëtorët e shkarkuar në dy vitet e fundit nuk ka pranuar paketë dalëse, shtoi Pichai.

Sipas raportit të New York Times, dy drejtorë të Google thanë se drejtori i përgjithshëm i atëhershëm Larry Page i kërkoi Rubin-it të japë dorëheqje pasi që kompania e konfirmoi një ankesë nga një punëtore femër rreth një përvoje seksuale në një dhomë në vitin 2013.

Hetimi i Google zbuloi se ankesat e gruas janë të besueshme, rapotoi gazeta, por kompania nuk e ka konfirmuar këtë.

Rubin-i ka thënë se nuk është përfshirë në sjellje të keqe dhe është larguar me dëshirën e tij.

Pohimet do t`i shtohen korit në rritje që e akuzon kulturën seksiste në Silicon-Valley që dominohet nga meshkujt.

Carolina Milanesi, analiste në Creative Strategies në San Francisco shkroi në Twitter: “Në një botë normale kjo do të thoshte se Rubini ka marrë fund, por teknologjia jo vetëm që e ka falur, një pjesë e teknologjisë nuk sheh gjë të keqe në këtë. Do të doja të mendoja se Google do ta pastojë veprimin e vet të paktën për t`i shmangur problemet e mbajtjes së punëtoreve femra.”

Aksionet në Alphabet, që është në pronësi të Google, ranë më shumë se 3% në New York pasi i raportoi të ardhurat prej 33.7 miliardë për tre muaj deri në shtator – pakëz më pak sesa prisnin analistët.

Sidoqoftë, fitimi neto u rrit në 2.5 miliardë në 9.2 miliardë – shumë më shumë se që pritej.