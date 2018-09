Google i ndryshon rregullat e shfletuesit Chrome

Google e ka bërë një ndryshim të madh në mënyrën se si punon shfletuesi Chrome, një lëvizje që kompania nuk e ka reklamuar te përdoruesit në asnjë mënyrë, dhe e cila ka pasoja serioze për privatësinë.

Sipas disa raporteve, duke filluar me Chrome 69, kurdo që një përdorues çaset në një faqe nën pronësinë e Google, shfletuesi do ta marrë identitetin e atij përdoruesi dhe ta kyçë përdoruesin në sistemin e llogarive brenda shfletuesit Chrome – i njohur edhe si sinkronizim (Sync).

Ky sistem, Sync, i lejon përdoruesit të kyçen brenda Chrome me llogaritë e tyre të Google dhe e kanë opsionale ngarkimin dhe sinkronizimin e të dhënave të shfletuesit lokal (historinë, fjalëkalimet, bookmarks dhe të tjera) në shërbimet e Google.

Sync ka qenë prezent në Google për vite me radhë, por deri tani, sistemi ka punuar pavarësisht nga gjendja e kyçjes së llogarive Google. Kjo i ka lejuar përdoruesit të kërkojnë nëpër faqe përderisa janë të kyçur në një llogari Google por jo të ngarkojnë ndonjë të dhënë të shfletimit në serverët e Google, të dhëna që mund të lidhen me llogaritë tjera.

Tani, me zbulimin e këtij mekanizmi të ri, një numër i madh i përdoruesve janë të zemëruar që ky ndryshim i fshehtë do ta lejojë Google ta lidhë trafikun e atij personi me një shfletues specifik dhe pajisje me shkallë më të lartë të precizitetit.

Këto kritika u dëshmuan si të gabuara, pasi që inxhinierët e Google sqaruan në Twitter se ky operim i kyçjes automatike nuk e fillon procesin e sinkronizimit të të dhënave lokale në serverët e Google, e cila kërkon një klikim të përdoruesit.

Ata edhe e sqaruan arsyen pse ky mekanizëm ishte shtuar për shkaqe të privatësisë fillimisht. Inxhinierët e Chrome-it thanë se mekanizmi i kyçjes automatike ishte shtuar në shfletues për shkak të kompjuterëve/shfletuesve të përbashkët.

Kur një apo më shumë përdorues e përdorin të njëjtën shfletues Chrome, të dhënat nga një apo më shumë përdorues aksidentalisht i dërgoheshin llogarisë Google të personit tjetër.