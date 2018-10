Gjysma e femrave ‘do të preken nga demensia ose sëmundja e Parkinsonit ose do të pësojnë sulm’

Një e treta e meshkujve dhe gjysma e femrave të moshës 45 vjeçare ka gjasa të diagnostikohen me njërën nga këto sëmundje- thotë studimi.

Studiuesit, nga Universiteti i Rotterdam të Holandës, thanë se masat parandaluese në mënyrë të konsiderueshme mund të ulin brengën e sëmundjes.

Shëndeti i 12,102 personave është monitoruar gjatë viteve 1990 dhe 2016 dhe gjithë pjesmarrësit kanë qenë nën moshën 45 vjeçare. Gjatë kësaj periudhe 1,489 janë diagnostikuar me demensia dhe 263 me sëmundjen e Parkinsonit ndërsa 1,285 kanë pësuar sulm. Rreziku i përgjithshëm që 45 vjeçarët më vonë të fitojnë njërën nga këto sëmundje ishte 48% për femra dhe 36% për meshkuj. Demensia është më së shumti shqetësuese tek femrat të cilat në moshën 45 kanë pasur 25.9% rrezik që tu zhvillohet kjo sëmundje, krahasuar me 13.7% tek meshkujt.

Silvan Licher, një nga autorët e studimit, tha se personat e moshës së mesme i kushtojnë më shumë rëndësi sëmundjeve të zemrës dhe kancerit por sëmundjet e trurit marrin më pak vëmendje dhe janë më pak të studiuara. Për njerëzit mbi 85 vjeç, rreziku kryesor është demensia, tha ai.

Në anën tjetër Routlage, një tjetër autor i studimit, tha:”Prova më e mirë që kemi tani sugjeron se të ngrënit e një diete të balancuar, kontrollimi i peshës, qëndrimi aktiv fizik, mospirja e duhanit, pirja e alkoolit me masë, mbajtja e tensionit të gjakut dhe kolesterolit nën kontroll, janë të gjitha të lidhura me shëndet më të mirë mendor në pleqëri.”