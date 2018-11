Gjykata Speciale funksionale, por ende nuk ka aktakuza publike

Takimi këto ditësh i kryeprokurorit të Gjykatës Speciale për Krime Lufte, Jack Smith me ministrin e Drejtësisë, Abelard Tahiri dhe me kryetarët e Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial, Nehat Idrizi dhe Blerim Isufaj, në opinionin politik dhe publik sërish ka hapur pyetjen – a mund të interpretohen këto takime edhe si përgatitje për ngritjen e shpejtë të aktakuzave të para kundër “krimeve të inicuara apo kryera” në Kosovë, në periudhën prej 1 janarit 1998 deri më 31 dhjetor 2000.

Pas këtyre takimeve, Smith nuk ka dhënë deklaratë, e ministri Tahiri përmes një kumtese për shtyp theksoi se institucionet e Kosovës janë të gatshme t’i kryejnë të gjitha obligimet ndaj Gjykatës Speciale, sikundër që kishte kërkuar nga bashkëbiseduesi i tij që qytetarët e Kosovës “të cilët janë potencialisht subjekt i Gjykatës Speciale të trajtohen në harmoni me të gjitha normat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe me standardet më të larta ndërkombëtare”.

Në fillim të muajit tetor, Ombudspersoni i Gjykatës Speciale, Pietro Spera deklaroi se kushdo që ka punë me Dhomat e Specializuara apo me Prokurorinë Speciale për Krime Lufte dhe konsideron se këto institucione ia kanë rrezikuar të drejtat e njeriut, mund të paraqet ankesë.

“Ne tentojmë që këtë procedurë ta thjeshtësojmë sa më shumë, kështu në përdorim janë tri gjuhë – si serbishtja, ashtu edhe shqipja dhe anglishtja, si në formatin e letrës tradicionale, ashtu edhe në formatin e letrës tradicionale ose si e-mail. Ne në veb faqen tonë kemi siguruar formularin që mund të plotësohet online dhe të na dërgohet. Atëherë Zyrja do ta kontaktojë ankuesin potencial, duke i ofruar informatat e nevojshme”, ka spjeguar Spera.

Nga ana tjetër, në Kosovë në mënyra të ndryshme interpetohet fakti se Prokurori Special, Smith nuk ishte takuar me përfaqësuesit e institutcioneve më të larta kosovare.

Kryeministri, Ramush Haradinaj konfirmoi se nuk ishte paraparë kurrfarë takimi, por se Kosova kishte obligime ndaj Dhomave të Specializuara meqë ato janë themeluar në bazë të ligjeve të Kosovës.

“Por, edhe një lloj skepticizmi në këto procese ekziston, pra në këto procese me përfshirje ndërkombëtare në drejtësi, duke u bazuar në të kaluarën si kanë shkuar procesit,” ka deklaruar Haradinaj.

Avokatët Arianit Koci dhe Tahir Recaj konsiderojnë se vizita e prokurorit Jack Smith në Kosovë, mund të vështrohet edhe si paralajmërim se së shpejti do të ngriten aktakuzat e para. Derisa Recaj spjegon se Gjykata Speciale, tash një kohë të gjatë, është funksionale dhe se janë akredituar prokurorët dhe avokatët, Koci rikujton se organet e sigurisë në Kosovë, përfshirë edhe Ministrinë e Drejtësisë, kanë për obligim të mbështesin punën e Prokurorisë Speciale.

“Natyrisht, kryeprokurori nuk do të lëshojë rastin që të marrë informata dhe shkresat që i nevojiten për ngritje të aktakuzave. Koha e ngritjes së aktakuzave është afër dhe tani, në finish të kësaj odiseade juridike, aktivitetet e Prokurorisë dukshëm janë shtuar”, thotë Koci.

Avokati Tomë Gashi konsideron se vizita e prokurorit Smith, i cili nuk është takuar edhe me krerët e institucioneve kryesore të Kosovës, përçon dy mesazhe.

“Së pari, se Gjykata Speciale me seli në Hagë, është aktive dhe nuk i ka harruar obligimet që dalin nga Ligji mbi Gjykatën Speciale në Zyren e Prokurorisë Speciale.

E dyta porosi, e që është paksa më serioze, është se askush pos tij nuk e di se kush do të akuzohet nga kjo Prokurori, dhe mostakimi i asnjë udhëheqësi shtetëror të Kosovës jep edhe sinjalet se askush nuk ka imunitet nga ndjekja penale, pa marrë parasysh se çfarë pozite zyrtare ka sot ose ka pasur që nga viti 1998 deri më sot”, ka deklaruar Gashi.

Derisa nga një anë Miliam Zeka, deputet i Nismës Socialdemokrate të Fatmir Limajt, pohon se aktakuzat e para mund të priten për dy muaj, gjegësisht në fillim të janarit të vitit të ardhshëm, drejtori ekzekutiv i Institutit Kosovar për Drejtësi, Ehat Miftaraj thotë se para ngritjes së aktakuzave të para, prokurori Smith mbase ka planifikuar edhe bisedat me ministrin e Punëve të Brendshme dhe drejtorin e Policisë së Kosovës.

Miftaraj konsideron se prokurori Smith kishte biseduar me ministrin e Drejtësisë Abelard Tahiri rreth ngritjes së bashkëpunimit dhe koordinimit mes këtyre dy institucioneve, gjegjësisht se synimi ishte të merrej konfirmimi se ekziston vullneti politik i ministrit lidhur me zbatimin e kërkesave të Prokurorisë dhe Gjykatës Speciale, në rastet e paraburgimit të personave në emër të Dhomave të Specializuara, deri te transportimi i atyre personave në Dhomat e Specializuara në Hagë.

Ndryshe, opinioni publik kosovar është i pasigurt se kë do të mund ta akuzonte Gjykata Speciale, ndërkohë që disa media, analistë dhe ekspertë juridik kosovarë spekulojnë se në aktakuza do të mund të gjendeshin edhe individë në poste të larta politike..

Gjykata Speciale, emërtimi zyrtar i së cilës është Dhomat e Specializuara të Kosovës, është themeluar më 2015, pasi që Kuvendi miratoi Ligjin mbi Gjykatën Speciale, e i cili është kompetent për zhvillimin e procedurave gjyqësore lidhur me pohimet nga raporti i raportuesit special të Këshillit Evropian, senatorit Dick Marty, të titulluar “Sjellja johumane me njerëz dhe tregtia e palejuar me organe në Kosovë”, që më pastaj u miratua nga Kuvendi Parlamentar i Këshillit të Evropës, në janar të vitit 2011.

Para themelimit të Gjykatës Speciale, hetimet fillestare i kreu grupi punues i BE-së e udhëhequr nga prokurori amerikan Clint Williamson, e në korrik të vitit ai ka njoftuar se ka arritur në “prova të pamohueshme për ngritjen e aktakuzave për krime të disa ish-udhëheqësve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), por se nuk kishte prova për tregti me organe”.

Ndryshe, në fund të vitit të kaluar deputetët e Kosovës, të cilëve veteranët e UÇK-së ua dorëzuan peticionin me mbi 15 mijë nënshkrime, për shkak të mungesës së kuorumit nuk votuan për propozimin e tyre për ndryshimin gjegjësisht heqjen e Ligjit që mundëson funksionimin e Dhomave të Specializuara, e për të cilat pohojnë se janë “diskriminuese” meqë do t’u gjykohet vetëm pjesëtarëve të UÇK-së, por jo edhe pjesëtarëve të forcave serbe që kanë kryer krime.

Ndryshe, kryeprokurori i Gjykatës Speciale, Jack Smith, i cili krahas zyrtarëve të lartë në sistemin e drejtësisë në Kosovë kishte planifikuar të takohet edhe me përfaqësuesit e vendeve të BE-së në Kosovë, në këtë funksion është emëruar në muajin maj, ndërsa detyrën e mori më 11 shtator të këtij viti.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj