Gjermania dhuron Kosovës grant në vlerë 5 mil. € për menaxhimin e mbeturinave

Qeveria e Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë, e përfaqësuar nga Banka Zhvillimore Gjermane (KfW), kanë nënshkruar sot dy Marrëveshje Grant për projektet “Programi i Menaxhimit të Mbeturinave të Ngurta”, në vlerë prej 4 milionë euro dhe “Shërbime Profesionale të Pranuesit në Kuadrin e Programit II të Menaxhimit të Mbeturinave”, në vlerë prej 1.466 milionë euro.

Marrëveshja u nënshkrua nga ministri i Financave Bedri Hamza dhe drejtori i Departamentit të Infrastrukturës Komunale për Evropën Juglindore dhe Turqi në KfW Kirk Mildner, ndërsa pjesëmarrës ishte edhe zëvendësambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovë Jan Axel Voss.

Me këtë rast, Hamza theksoi se bashkëpunimi me Qeverinë Gjermane ka prodhuar shumë projekte të cilat kanë përmirësuar ndjeshëm jetën e qytetarëve të Kosovës.

Ai bëri të ditur se Ministria, të cilën e drejton vazhdimisht është duke punuar së bashku me donatorë dhe Institucione Financiare Ndërkombëtare për të gjetur financim për realizimin e projekteve të rëndësishme për qytetarët e Kosovës.

“Këto investime, është e domosdoshme që ti bashkërendojmë edhe me rritjen e vetëdijes sonë si qytetarë për ruajtjen më të madhe të ambientit. Për mua sot është kënaqësi e veçantë, nënshkrimi i dy marrëveshjeve për sektorin e ambientit. Fjala është për dy projekte për Mbeturina të Ngurta, respektivisht: 1.46 milionë euro përdoren për studim fizibiliteti për identifikim të nevojave për investime shtesë në deponitë nacionale të mbeturinave dhe 4 milionë euro do të përdoren për masa investive për disa komuna të Kosovës të cilat përmes një konkursi nga GIZ-i kanë dalë fituese”, tha Hamza.

Ai gjithashtu bëri të ditur se komunat do të përfitojnë kontejnerë të llojeve të ndryshme për grumbullim dhe seleksionim, makineri dhe pajisje të tjera për ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve të ngurta, pajisjet për pastrimin e rrugëve, materialet dhe pajisjet për përmirësimin e operimit dhe mirëmbajtjes, shërbime këshilluese të drejtuara kah planifikimi dhe zbatimi i masave të lartpërmendura.

“Andaj, falënderoj shumë Qeverinë Gjermane, Bankën Gjermane për Zhvillim dhe GIZ-in, si dhe stafin e Ministrisë së Financave për mbështetjen në këtë projekt dhe projektet në sektorë tjerë. Pa ndihmën tuaj, shumë nga to nuk do të mund të realizoheshin”, shtoi ministri.

Ministri Bedri Hamza gjithashtu bëri të ditur se që nga fillimi i mandatit të tij janë nënshkruar 72.4 milionë euro grante (para falë) dhe me marrëveshjet e sotme kjo mbërrin shumën prej 78 milionë eurove, për çka shprehi respektin dhe konsideratën më të madhe për partnerët dhe përkrahësit tanë.

Sekretarja e parë e Ambasadës së Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovë Anja Becky, shprehi vlerësimin më të lartë me rastin e nënshkrimit të këtyre dy marrëveshjeve shumë të rëndësishme, ku sipas saj Qeveria Gjermane është krenare që i ofron këto grante sektorit të mbeturinave të ngurta në Kosovë.

“Javën e kaluar Republika Federale e Gjermanisë me disa aktivitete shënoi 10 vitet e marrëdhënieve diplomatike me Republikën e Kosovës. Megjithatë, bashkëpunimi për zhvillim filloi shumë më herët dhe vitin e ardhshëm do të festojë 20 vitet e bashkëpunimit dhe nga pikëpamja jonë ky bashkëpunim ka qenë shumë i suksesshëm. Gjatë kësaj periudhe Gjermania me donatorë të tjerë kanë mbështetur shumë projekte në infrastrukturën komunale. Me një angazhim të fuqishëm është arritur një progres i madh në sektorin e Ujit dhe Ujërave të Zeza. Mbeturinat e ngurta janë sektori ku mungon një zhvillim përkatës dhe duhet të zhvillohen me tutje”, tha Becky.