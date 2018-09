Gjërat që prindërit duhet t’ua mësojnë fëmijëve të tyre

Shumë prindër shpesh duan të ndihmojnë fëmijët e tyre, por frikësohen mos vetëm po e keqësojnë situatën nëse ndërhyjnë. Është normale që prindërit duan t’i mbrojnë fëmijët, mirëpo ndonjëherë ata duhet përballur vetë me sfidat e jetës, mjafton t’ua mësosh ca rregulla:

Mëso të thuash “jo”

Nëse një shok klase kërkon nga fëmija juaj të kopjojë, ju duhet ta mësoni atë që të refuzojë në mënyrë që të mos ketë pasoja nga mësuesja. Duke e mësuar fëminë tuaj të thotë “jo” do i krijoni siguri dhe të tjerët nuk do mund të manipulojnë me të.

Notat nuk janë gjëja më e rëndësishme në botë

Sigurisht dituria është e rëndësishme, mirëpo fëmijët nuk do duhet të frikësohen nga prindërit sepse kanë marr një notë të dobët. Prindërit nuk do duhej të dënojnë fëmijët për rezultat të dobët në mësime, në vend të kësaj mund të mësojnë bashkë me ta.

Mbrojtja e atyre më të dobët se vetja

Shumë fëmijë frikësohen të mbrojnë dikë që po ngacmohet nga frika mos po bëhen viktima e rradhës. Sidoqoftë duhet ta mësoni fëmijën tuaj se është shumë e rëndësishme të ndihmojnë të tjerët.

Duaje vetën ashtu si je

Herët apo vonë fëmijët nisin të krahasojnë vetën me të tjerët. Mos harro t’u tregosh vazhdimisht sesa të bukur dhe unik janë.