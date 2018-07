Gjeorgjia ndalon çfarëdo lloj prekjeje të telefonit gjatë vozitjes

Me 1 korrik një ligj i ri i cili “ndalon përdorimin e duarve” ka hyrë në fuçi në Gjeorgji. Ky ligj e konsideron si ilegal kontrollimin e telefonit gjatë vozitjes – ose shumtë të vështirë për ta kontrolluar atë në mënyrë të ligjshme. Shkruarja e mesazheve ka qenë e ndaluar prej vitit 2010, por ligji i ri HB 673 apo “Ligji Pa Duar”, e tejkalon atë: e ndalon kontaktin fizik të përdoruesve me telefon në çfarëdo situate gjatë vozitjes, përveç nëse jeni parkuar në mënyrë ligjore. As nëse telefoni është i vendosur në mbajtëse. As për ta rregulluar Google Maps duke pritur në të kuqen. As për ta ndërruar këngën në Spotify.

Për disa vozitës ky duket si hap ekstrem – nëse veç i kuptojnë detajet e ligjit i cili është pak ambig. Por ka arsye për marrjen e këtij vendimi. Sikurse shtetet tjera, Gjeorgjia po përpiqet ta zvogëlojë numrin e rreziqeve si pasojë e shpërqendrimit gjatë vozitjes, gjë që ka kontribuar në rritjen e aksidenteve prej vitit 2015.

Mbetet të shihet nëse ligjet si HB 673 vërtetë do ta zvogëlojnë vozitjen e shpërqendruar dhe pasojat që ndërlidhen me të si ato jetësore, pronësore dhe sigurimet. Por sidoqoftë, ky ligj do ta ketë një efekt tjetër – ta reduktojë zakonin e kontrollimit të telefonit pa arsye apo për arsye të këqija, thjesht sepse nuk ka ndonjë gjë tjetër për të bërë.