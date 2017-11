Gërxhaliu: Agjenda e stërngarkuar politike, ul pritshmërinë e bizneseve

Oda Ekonomike e Kosovës (OEK), ka mbajtur konferencë për media me ç’rast prezantoi studimin “Klima e biznesit në Kosovë”, për tremujorin e tretë (TM3), të vitit 2017-të.

Ky studim është projektuar për të identifikuar dhe artikuluar pengesat e të bërit biznes për komunitetin e biznesit në Kosovë dhe parashikimin e trendeve të ekonomisë së vendit në periudhë tre mujore dhe periudhë ciklike gjashtë mujore.

Sipas këtij publikimi, gjendja aktuale e biznesit në Kosovë për këtë tremujor paraqet një trend në rënie.

Sipas këtij publikimi, në tremujorin e tretë të këtij viti vërehet një rënie e performancës së bizneseve në vend në krahasim me tremujorin paraprak.

Kurse, sa i përket pritjeve për aktivitet biznesor për gjashtë muajt e ardhshëm, 41 për qind e kompanive presin përmirësim të aktivitetit të tyre biznesor, ndërsa gjysma tjetër presin një situatë të njëjtë për dallim nga 9 për qind të bizneseve të cilat presin që të përkeqësohet gjendja.

“Sa i përket klimës së biznesit krahasuar me tremujorin paraprak, të gjithë indikatorët tregojnë një përkeqësim të klimës biznesore në vend”, thuhet në raport.

Raporti, vë në pah se bizneset ende vazhdojnë të ballafaqohen me barriera, ku kryesisht prinë qasja në financa, pasi në top tri barrierat e listuara në raport janë: 45 për qind të bizneseve kanë deklaruar si barrierë kryesore mungesën e mjeteve financiare, 32 për qind e bizneseve barrierë i kanë normat e larta të interesit nga bankat komerciale në Kosovë, kurse 26 për qind e tyre, kanë treguar se kanë vështirësi në marrjen e kredive.

Me këtë rast kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka thënë se në saje të agjendës së stër-ngarkuar politike, janë ulur pritshmëritë e bizneseve.

“Agjenda e stër-ngarkuar politike ka qenë ndër faktorët kryesor që ka ndikuar në rënien e pritshmërisë së bizneseve tona. Viti 2017 ishte vit i agjendës politike ku me muaj të tërë kjo agjendë ishte prioritet i prioriteteve gjë që bëri të vështirë gjetjen e hapësirës për procese ekonomike dhe mbështetje të këtyre proceseve. Kemi një trend në rënie në këtë tremujor, megjithatë tremujori i tretë i vitit 2017 bazuar në perspektiven e bizneseve manifestohet me një situatë stabile, por që, klima e biznesit dhe pritjet për periudhën e ardhshme gjashtë mujore janë me trende negative, që e dallon këtë tremujor”, deklaroi ai.