Rikthimi i Kosovës në Bienalen e Venedikut me rrëfim për vitet e 90-ta

Në Galerinë Kombëtare të Kosovës, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, mori pjesë në konferencën e organizuar me rastin e pjesëmarrjes së Republikës së Kosovës në edicionin e 16-të të Ekspozitës Ndërkombëtare, Bienalen e Venedikut.

Në këtë konferencë, ministri Gashi tha se që nga momenti kur MKRS-ja ka përzgjedhur Eliza Hoxhën që të përfaqësoj Kosovën këtë vit në Bienalen e arkitekturës në Venedik, ajo ka punuar rreth identifikimit të temës së Pavilionit të Kosovës, dhe bashkë me bashkëpunëtorët e saj ka shtyrë përpara projektin i cili tani veç se do të filloj të marrë formë në Venedik.

“Për ne si shtet është shumë e rëndësishme të jemi në një ngjarje të tillë e cila shënon arritjet në arkitekturë, hapë tema dhe debate të reja që lidhen me qytetin, marrëdhënien e njerëzve me të, proceset globale që e ndikojnë atë dhe vendimet politike që merren për të. Andaj ku ka me mirë se në një ngjarje të tillë si kjo – Kosova të shpalos sfidat dhe rrëfimet e saj pas një viti mungese, mospjesëmarrje nga bienalja e kaluar”, tha ministri Gashi.

Ai po ashtu tha se “Dimplomacia kulturore dhe akterët e saj janë pjesë përbërëse dhe tepër e rëndësishme e shtetformimit dhe ndërtimit të imazhit në botë. E tillë është edhe kjo pjesëmarrje e cila sivjet vjen nën temën ombrellë “FREESPACE” apo “HAPËSIRË E LIRË”.