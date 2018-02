Gashi: Optimizëm nga Brukseli për çështjen e kartonit të gjelbër

Zv. Kryeministri, Dardan Gashi ka takuar sekretaren e Byrosë Ndërkombëtare të sigurimeve në Bruksel, Greet Floré për çështjen e lëvizjes së lirë të automjeteve nga dhe në Kosovë.

Sekretarja Floré rekomandoi të përfundohen memorandumet me shtetet fqinje, e në ndërkohë është informuar mbi përparimin e procesit të regjistrimit të automjeteve si dhe mbi progresin e arritjes së marrvëeshjeve me Serbinë dhe shtetet tjera fqinje.

“Ishte një takim i frytshëm. U dakorduam që për automjetet të cilat vijnë në Kosovë dhe ato që dalin nga Kosova të gjinden rrugë praktike për të zgjidhë pengesat. Sot mora konfirmimin nga Floré se Byroja nuk do të kundërshtoje zgjidhjet që Kosova mund ti arrijë nëpërmjet memorandumeve bilaterale me shtetet anëtare të Kartonit të Gjelbër. Tani topi është tek ne, institucionet e Kosovës dhe Byrosë se Sigurimeve që të ofrojnë zgjidhje praktike”, ka thënë me këtë rast, zv. kryeministri Gashi.