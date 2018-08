“Gardhi” dhe “Një muaj” në garë zyrtare të Dokufestit

Fillon edicioni i 17-të i Festivalit Ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurtër Dokufest.

Në këtë edicion të Dokufestit do të shfaqen 260 filma në total, 100 filma janë në konkurencë zyrtare dhe përfaqësojnë 40 shtete – përfshirë dhjetë premiera botërore, katër premiera ndërkombëtare dhe një numër të premierave evropiane dhe rajonale.

Në garën zyrtare janë edhe dy projekte të mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës:

Si pjesë e garës “International Shorts” do të shfaqët filmi metrazhit të shkurtër “Gardhi” me regji të Lendita Zeqiraj me 4 gusht, 20:00, në DokuKino Plato.

Gjithashtu në garën “National” do të shfaqet filmi i metrazhit të shkurtër “Një Muaj” me regji të Zgjim Tërziqit me 8 gusht, 20:00, në DokuKino Plato.