Galaxy Tab S4, njëri prej tabletëve më të mirë të vitit 2018

Galaxy Tab S4 është pajisja e re luksoze tablet 10.5 inç që Samsungu e ka projektuar për njerëzit të cilët e duan një pajisje që është më e lehtë se një laptop ultrabook por prapë ka tastierë dhe laps.

Samsungu ka bërë gjithçka që mundet për ta transformuar Galaxy Tab S4 në një kompjuter “të vërtetë”, edhe pse ende e ka versionin Android 8.1. Kjo strategji sillet rreth dhënies së Tab S4 një ambient të stilit të desktop-it me dritare individuale dhe me sistem të përmirësuar të kryerjes së shumë punëve në të njëjtën kohë, të quajtur Samsung DeX.

Por ky do të kushtojë më shtrenjtë se tabletët e zakonshëm Android. Çmimi për versionin me Wi-Fi të Tab S4 fillon nga 649 Dollarë, i cili e përfshin lapsin S Pen. Tastiera është 149 Dollarë shtesë. Kjo e kompleton çmimin prej 800 Dollarësh, që është 10 Dollarë më pak se një iPad Pro 10.5 inç me tastierë Smart të kompanisë Apple (pa e përfshirë lapsin Apple).

Ju po ashtu mund ta lidhni një maus Bluetooth nëse veç e keni një të tillë për ta kompletuar përvojën DeX.

Estetikisht, Galaxy Tab S4 është një shembull i mirë për dizajn industrial të drejtpërdrejtë për tablet. Është i hollë 7.1mm dhe peshon 482 gramë, pra definitivisht llogaritet si peshë e lehtë. Pjesën e përparme dhe të pasme i ka nga xhami, vjen me ngjyrë të bardhë ose të zezë, dhe është i balancuar mirë, nuk ka rëndësi se si e kapni.

Pasi që përbëhet shumica nga xhami, Tab S4 është një magnet i shenjave të gishtërinjve i rangut më të lartë.

Tab S4 i ka vendet me ngjyrë ari për ta vendosur tastierën në pjesën e gjatë të ekranit, një zmadhues zëri, butonin për ndezje/fikje, vendin për çip microSD, vendin për kabull zërimi 3.5mm, dhe një port për USB-C për mbushje të shpejtë.

Ekrani është 10.5 inç, 2560 x 1600 sAMOLED.

Sa i përket performancës, Samsungu e ka përdorur një çip më të vjetër Snsapdragon 835 me vetëm 4GB RAM memorie. Edhe pse hapen shumë dritare në të njëjtën kohë, ndonëse nuk punon shumë shpejtë, nuk bllokohet.

Shumica e peshës së Tab S4 vjen nga bateria 7,300mAh. Samsung reklamon 16 orë kohëzgjatje të baterisë duke e përdorur Tab S4 për video dhe punë tjera.

Ajo që i mungon Tab S4 janë aplikacionet e përshtatura për Android dhe DeX.