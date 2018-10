Fonogrami i “A star is born” i pari në grafikun e Billboard 200

Fonogrami i filmit të Lady Gaga dhe Bradley Cooper “A star is born” është renditur i pari në grafikun e albumeve të Billboard 200.

Prej shumës së përgjithshme të filmit, 162,000 ishin nga shitjet e albumit.

Vendi i parë për herë të pestë për Lady Gaga: A star is born- fonogrami i filmit me të njëjtin emër- i ka dhënë Lady Gaga-s vendin e parë në Billboard 200 për herë të pestë. Ajo më parë e ka kryesuar listën me Joanne (në vitin 2016), me bashkëpunimin e saj me Tony Bennett në vitin 2014-Cheek to Cheek, me ARTPOP (2013) dhe me Born This Way (2011).

Java më e rëndësishme për një fonogram që nga viti 2015: “A star is born” zbarkon në javën më të rëndësishme për një fonogram në më shumë se tri vjet e gjysmë. Fonogrami i fundit që ka shënuar një javë të rëndësishme ishte albumi i Fifty Shades of Grey, që zuri vendin e dytë në listë në vitin 2015.

“A star is born” shënon edhe javën e shitjeve më të mëdha për një fonogram që nga arritja e Fifty Shades of Gray, i cili shiti 210,000 kopje.

Shitjet e javës së parë të “A star is born” ishin 162.000 kopje, 118,000 shkarkime digjitale të albumit, 42,000 në cede, dhe 2000 në gramafon.

“A star is born” veçse është fonogrami i tretë që ka shitur më së shumti në vitin 2018 (pas një jave!).

“A star is born” është edhe fonogrami i tretë në vitin 2018 që zë vendin e parë në Billboard 200. Vjen pas Black Panther: Albumi (tri javë në vendin e parë) dhe The Greatest Showman (dy javë me radhë në krye të listës).