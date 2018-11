 FNM insiston në nivelizimin e pagave në sektorin publik

Bisedimet dyjavëshe të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) me përfaqësuesit e institucioneve kryesore financiare të Kosovës, rreth Projekt buxhetit për vitin 2019 dhe për ecurinë afatgjate fiskale dhe ekonomike në kontekstin e vlerësimit vjetor të FMN (për vitin 2018) sollën përfundimin e përbashkët se ekzistojnë rreziqe të brendshme dhe të jashtme të stabilitetit financiar dhe se është i nevojshëm kujdesi, në mënyrë që të jenë të përballueshme për buxhetin e Kosovës.

Në këtë kontekst, shefja e Misionit të FMN për Kosovë, Stephania Eble insistoi se është i domosdoshëm rishqyrtimi i Projektligjit mbi pagat, gjegjësisht nivelizimi i pagave në sektorin publik.

Shqipe Pantina, deputetja e Partisë Socialdemokrate të Kosovës, ka deklaruar për të përditshmen “Zëri” se me Ligjin mbi paga synohet vënie e “rendit” kur bëhet fjalë për lartësinë e pagave.

“Ka shumë raste kur për të njëjtën punë edhe brenda shërbimit civil për të njëjtën pozitë një institucion paguan ndryshe e një tjetër ndryshe. Ta zëmë, një zyrtar ligjor paguhet ndryshe në Kuvend, ndryshe në Qeveri, në ministri të caktuar e ndryshe në Komunë. Prandaj duhet vënë një rregull që për pozita të njëjta të ketë paga të njëjta”, ka sqaruar ajo.

Po kështu mendon edhe kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë e Kulturë, Rrahman Jasharaj, i cili thotë se vërejtja e FMN-së është me vend meqë projektligji nuk është i “drejtë” për tërë sektorin publik.

Ai tha se SBASHK-u pret që Ligji mbi pagat t’i nivelizojë pagat në bazë të avancimit profesional, përgjegjësisë dhe në bazë të punës që kryhet.

Mirëpo, Haki Shatri, këshilltar i kryeministrit Ramush Haradinaj pohon se pati vetëm mospajtime simbolike mes instituticioneve të Kosovës dhe FMN-së rreth Ligjit mbi pagat meqë, siç thotë mu me këtë Ligj synohet të kryhet nivelizimi i pagave, gjegjësisht që kategoritë e shërbimeve publike të paguhen në nivel të njëjtë.

Sipas ekspertëve financiar, dallimi në parashikimet mes Qeverisë së Kosovës dhe FMN-ës, kur bëhet fjalë për buxhetin e Kosovës për vitin 2019 (që do të duhej të arrinte 2,3 miliardë euro)) sillet në diapazonin prej rreth 30 milionë euro.,

Stephania Eble ka theksuar se FMN është sidomos e brengosur me skemën e pagave për veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

“Janë shtyrë iniciativa, të cilat nuk janë produktive. I kemi diskutuar këto rreziqe me Qeverinë dhe ajo ka premtuar se do t’i trajtojë të gjitha. Do të vazhdohet me reformën në pensionet për veteranët e luftës dhe të mirëmbahen si duhet për shtesa të fëmijëve, të mësimdhënësve”, është shprehur ajo.

Përfaqësuesja e FMN-së për Kosovës poashtu ka rekomanduar që rritja e pensioneve duhet të jetë në harmoni me pensionin bazë, ndërsa duhet shpejtuar reformat në arsim dhe në arsimimin profesional.

“Nismat fiskale, siç është Ligji për Pagat dhe përfitimet e lehonisë janë në shqyrtim e sipër. Rritja e pagave në nivel publik ushtron presion në tregun privat të punës dhe bën që punëtorët të tërhiqen”, ka deklaruar ajo.

Erble poashtu ka theksuar se edhe në Projekt buxhetin për vitin 2019 ka paraparë deficitin prej 1,9 për qind të bruto produktit vendor (BPV) i cili është në harmoni me rregullat fiskale, dhe se më e rendësishmja është që ky buxhet ndanë prioritetet për shpenzimet në shëndetësi, arsim, gjyqësi dhe infrastrukturë.

Ndryshe, siç deklaroi ministri i Financave, Bedri Hamza, buxheti për vitin 2019 parasheh që për arsim të ndahen 300 milionë euro e për shëndetësi 250 milionë euro. Hamza nuk ka precizuar nëse në buxhetin për vitin e ardhshëm është paraparë kompensimi për punëtorët e arsimit nga vitet ’90-ta, që mësimet i kanë zhvilluar nëpër objekte private.

Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës poashtu konsideron se në fushën e arsimit dhe shëndetësisë duhet përllogaritur dhe shikuar se do të reflektohet kjo në buxhetin e Kosovës.

“Kosova gjithnjë po merr vërejtje nga FMN shkaku se ka shpenzime të mëdha në skemat sociale, në paga në sektorin publik, që nuk janë gjithnjë të arsyeshme”, ka thënë ai.

Ai, megjithatë, konsideron se subjektet politike po e shfrytëzojnë rritjen e pagave si “kareme” për manipulim dhe përpjekje që të fitojnë votat nga kategoritë e ndryshme të punëtorëve civil dhe zyrtarëve që marrin paga nga buxheti shtetëror.

“Prej 2010-ës e tutje gjithmonë ka pasur një kategori të personave që janë etiketuar prej subjekteve politike dhe kanë qenë qëllimi për t’i marrë votat e tyre, kanë qenë mësimdhënës, policë, mjekë… tash kjo kategoria e veteranëve të luftës çdoherë synohet përmes rritjes së pagave ose përfitimeve materiale të sigurojnë përkrahjen e tyre”, është shprehur Murati.

Ndryshe, Projektligjin mbi pagat deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë miratuar në fillim të këtij shtatori, e pasi t’i kenë shqyrtuar vërejtjet e paraqitura komisionet parlamentare, ky Ligj do të dalë në votim para deputetëve. Ajo që mund të paraqet problem për miratimin e shpejtë të këtij ligji, në të cilin insistojnë edhe të punësuarit që marrin paga nga buxheti edhe FMN-ja, është mungesa potenciale e kuorumit në Kuvend, për shkak të bojkotit aktual të opozitës.

Sipas Projektligjit mbi pagat, paga e kryeministrit dhe e kryetarit të Kuvendit të Kosovës do të jetë 2,390 euro, ndërsa kryetari I Kosovës do të marrë 2,868 euro. Rreth 8,600 pjesëtarë të policisë do të marrin nga 525 euro në muaj.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj