FMN parasheh goditje për ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar si rezultat i Brexit-it

Të gjitha rezultatet e mundshme të Brexit-it do ta shkaktojnë një goditje për ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar (MB), paralajmëroi Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) dje.

Por, tha FMN, një skenar i çrregullt “pa marrëveshje” – ku Britania largohet nga Bashkimi Evropian (BE) pa vendosur çfarëdo lloj marrëdhënieje tregtare – do të ishte shumë më keq.

“Përderisa të gjitha rezultatet e mundshme të Brexit-it do të shkaktojnë kosto për ekonominë e MB-së duke u ndarë nga tregu pa mospajtime i cili dominon tani, një marrëveshje e cila e minimizon prezantimin e barrierave me tarifa të reja dhe pa tarifa më së miri do ta mbronte rritjen dhe të ardhurat në BE dhe MB”, tha FMN-ja në raportin e fundit mbi perspektivat dhe rreziqet e ekonomisë botërore, të publikuar të hënën.

Paralajmërimi vjen pasi që negociatat ndërmjet BE-së dhe MB-së mbesin të tendosura dhe çështjet kyçe në ndarje – sikurse e ardhmja e kufirit ndërmjet Irlandës dhe Irlandës Veriore dhe shkalla e çasjes tregtare që do të ekzistojë pas Brexit-it – mbesin të pazgjidhura.

Për t`i bërë punët edhe më keq, mbështetësit e Brexit-it brenda parlamentit britanik janë rebeluar kundër planit “Chequers” të kryeministres Theresa May, i cili e shtrin marrëdhënien e ardhshme të MB-së me BE-në dhe kjo do të rezultonte në një Brexit “më të butë” dhe aleancë rregulluese më të afërt me Evropën.

Parlamenti i MB-së duhet ta ratifikojë marrëveshjen finale të Brexit-it e cila është arritur, përkundër zërave të pakënaqësive ndërmjet dy palë anëtarëve të parlamentit, të ashtuquajtur “Brexiteer” dhe “Remainer” të cilët mund ta kundërshtojnë marrëveshjen. Për më tepër, 27 shtetet tjera anëtare të BE-së duhet të pajtohen me marrëveshjen finale, cilado qoftë ajo, duke shtuar më shumë kompleksitet dhe pengesa të mëtutjeshme në proces.