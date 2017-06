Flora Brovina: Gratë janë fitimtare me Fillimin e Ri

Burimi dhe Klina ishin ndalesat e radhës të autobusit Fillimi i Ri. Gruaja Demokratike e PDK-së zhvilloi takim në Degët e kësaj partie, në Burim dhe Klinë. GD e PDK-së, në Burim takoi udhëheqësen e kësaj dege, prof. Metaj, anëtaret e degës si dhe dhe kryetarin e degës, Shasivar Haxhiajn.

Takimeve u printe, dr. Flora Brovina, nënkryetare e PDK-së , e cila theksoi me këtë rast se fitorja e Fillimit të ri është e pakontestueshme dhe duhet të jetë cilësore, dhe i ftoi gratë që të shkojnë në çdo familje për të treguar se Fillimi i Ri, është fillim i fuqizimit të gruas në çdo nivel të vendimmarrjes.

Gratë janë fitimtare me Fillimin e Ri, sepse fiton Kosova, fiton çdo familje, fiton çdo grua, fiton çdo veprimtari e grave që mban familje dhe është e gatshme të bëj edhe më shumë për vete dhe familjen e vet, sepse këtë, e garanton Platforma, e garanton vullneti ynë për fitore”, tha nënkryetarja dr. Brovina.

Takimi tjetër u zhvillua në Degën e Gruas Demokratike, në Klinë, ku GD e PDK-së takoi udhëheqëset e kësaj dege, ku ishin të pranishëm edhe dy kandidatët për deputetë, Ukë Berisha e Ramush Agushi. Në takim mori pjesë edhe kryetari i komunës, Sokol Bashota.

Dr. Flora Brovina, nënkryetare e PDK-së, theksoi në Klinë se gratë, me mobilizimin e tyre, janë duke dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për fitoren madheshtore më 11 Qershor, fitoren e platformës Fillimi i Ri.

“Gratë më 11 Qershor, duhet të flasin me votë për vete, të drejtat e veta, përfaqësimin në çdo nivel të pushtetit, me përkrahje në ngritjen dhe mirëmbajtjen e veprimtarive familjare duke i zgjeruar dhe me interes për gratë dhe familjen e tyre”, ka thënë Flora Brovina.