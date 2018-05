Filmi “Martesa” në Sydney Film Festival

Edicioni i 65-të i festivalit të filmit ne Sidnei “Sydney Film Festival” (6-17 korrik), në parneritet me “European Film Promotion” dhe “Screen International” shpalli këtë javë “Europe! Voices of Women in Film”: një program i 10 filmave të ri nga regjisoret e suksesshme të Evropës, një prej të cilëve do të jetë filmi “Martesa” nga regjisorja kosovare, Blerta Zeqiri.

Festivali do të këtë edhe tetë mysafire filmbërëse të kontinentit të cilat do t’i prezantojnë filmat e tyre dhe do të marrin pjesë në një diskutim publik rreth hendekut gjinorë në industrinë e filmit.

Krahas filmit të Zeqirit, do të jenë edhe Emily Atef me “3 DAYS IN QUIBÉRON” nga Gjermania, Isabella Eklöf me “HOLIDAY” nga Danimarka, Nanouk Leopold me “COBAIN” nga Holanda, Fanni Metelius me “THE HEART” nga Suedia, Katharina Mückstein me “L`ANIMALE” nga Austria, Sinéad O`Shea me “A MOTHER BRINGS HER SON TO BE SHOT” nga Irlanda, Virpi Suutari me “ENTREPRENEUR” nga Finlanda, Jagoda Szelc me “TOWER. A BRIGHT DAY” nga Polonia dhe Ana Urushadze me “SCARY MOTHER”nga Gjeorgjia.